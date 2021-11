Ein Leben für die Wasserkraft: Elektro-Pionier Erich Wirth

Erste Elektrofahrräder 1992 gekauft

Und Erich Wirth war nicht nur Motor und Vorreiter der erneuerbaren Energien in Egloffstein. Er hat Zeit seines Lebens auch nie nachgelassen, seine Leidenschaft weiterzudenken. Engagierte sich im Solarmobil-Verein Erlangen, in Arbeitskreisen Agenda 21 und kaufte 1992 seine ersten drei Elektro-Fahrräder zum Verleih für Pensionsgäste - setzte also wieder Maßstäbe. Sohn Michael Wirth führt die Tradition des Vaters gerne fort. Seit mittlerweile fast 30 Jahren können E-Bikes an der Mühle in Egloffstein ausgeliehen werden.

Mobilitätswende im Blick

Das energiepolitische Engagement des Elektro-Pioniers Erich Wirth führte ihn nicht nur bis nach Israel, sondern wirkt auch an vielen anderen Stellen bis in die Gegenwart nach. So kann in der Gemeinde Egloffstein zum Beispiel auch an vier öffentlich zugänglichen Ladesäulen Strom getankt werden.

Doch aus dem großen Wunsch des E-Pioniers, dass bis zur Jahrtausendwende zehn Prozent aller deutschen Pkw elektrisch fahren, ist bekanntlich nichts geworden. Erst 20 Jahre später hat Deutschland aufgeholt. Erich Wirth hätte es dennoch gefreut. Ganz nach seinem Motto im Jahr 1993: "Die Weichen müssen gestellt werden. Man muss nur wollen!"