Ein Leben für die Gleichberechtigung: Hildegard Anke wird 100

Hildegard Anke sitzt in einem Innenhof in der Regensburger Altstadt. Die örtliche Zeitung ist gekommen, um ein Porträt über sie zu schreiben. Es sind nur noch wenige Tage bis zu ihrem 100. Geburtstag. "Wie haben Sie es geschafft, so fit zu bleiben", will die Reporterin wissen. "Ich habe mich nie gehen lassen und bin immer ein positiver Mensch gewesen", antwortet Anke.

Noch selbstständig im hohen Alter

Die ehemalige Regensburger Bürgermeisterin wirkt keinesfalls wie eine 99-Jährige. Noch immer kann Sie sich größtenteils selbst versorgen, sagt ihr Sohn Eberhardt. Sie lebe noch immer in Ihrer Wohnung, pflege sich morgens selbst und koche auch noch. "Sie hält zuhause auch noch Hof, das ist schon bewundernswert", sagt ihr Sohn.

Vor 100 Jahren kommt Hildegard Anke in Ingolstadt zur Welt. Weil ihr Vater im Heer dient, verschlägt es sie in Ihrer Jugend über Umwege bis nach Breslau. Gegen Kriegsende muss sie fliehen und kommt so nach Regensburg. Gerne wäre sie in ihrer Jugend Ärztin geworden, erzählt sie, doch aus dem große Traum, wird damals nichts. Als Frau sei das damals nicht möglich gewesen, sagt Anke. Eine empfundene Ungerechtigkeit, die sie prägen wird.

Lebensaufgabe: anderen helfen

Anke findet einen anderen Weg, Menschen zu helfen. Sie geht in die Politik, tritt der Frauenunion bei und setzt sich immer wieder gerade für die sozialen Themen in der Stadt ein. Die Seniorenarbeit wird zu ihren Kerngebieten. Sie führt "Essen auf Räder" in Regensburg ein, gründet eine Stiftung und ist verantwortlich für die ersten Altglascontainer der Stadt. Große Bekanntheit erlangt ihr Kartoffelsuppen-Verkauf in der Regensburger Altstadt. Jahrzehntelang, bis ins hohe Alter, sammelt sie mit dem Verkauf in der Adventszeit Geld für soziale Projekte.

Mehr Stimmen als der Oberbürgermeister

1972 wird sie erstmals in den Stadtrat gewählt und wird bei den folgenden Wahlen zum Zugpferd der CSU. Teilweise holt sie mehr Stimmen als die jeweiligen Oberbürgermeister. Die Vorurteile gegen Frauen in der Politik, die sie erlebt, bleiben dennoch groß. Mancher Bürgermeister habe für sich in Anspruch genommen, der "Nabel der Welt" zu sein, sagt Anke. "Die haben Frauen nicht zu Worte kommen lassen. Was wollen denn Frauen in der Politik? Die sollen zuhause bleiben und kochen!"

Doch Hildegard Anke gibt nicht klein bei. Als sie trotz anderer Absprachen der Männerrunden in Ihrer Fraktion 1984 für das Amt der stellvertretenden Bürgermeisterin kandidiert, wirft ihr die CSU parteischädigendes Verhalten vor. Sogar mit einem Parteiausschluss wird ihr gedroht. Noch ein letztes Mal setzen sich 1984 zwar die Männer um sie durch, doch 1990, mit bereits 69 Jahren, erreicht sie ihr Ziel doch noch. Unter der frisch gewählten SPD-Oberbürgermeisterin Christa Meier übernahm Anke das Amt der ehrenamtlichen Bürgermeisterin. 1996 wurde sie zur dritten Bürgermeisterin wiedergewählt.

"Wir sind zu wenige!"

Dass die Zeiten sich mittlerweile geändert haben, eine Frau ganz selbstverständlich seit Jahren Bundeskanzlerin ist, hätte Hildegard Anke zu Beginn ihrer politischen Karriere nicht für möglich gehalten. Doch trotzdem: Beim Thema Gleichberechtigung sieht sie die Gesellschaft noch nicht am Ziel. "Es ist wichtig, dass Frauen in der Politik sind. Wir sind zu wenige", sagt sie kurz vor ihrem Hundertsten. Auch als Frau müsse man in der Politik etwas tun, vor allem, um anderen helfen zu können. Ihr sei es deshalb immer auch ein Anliegen gewesen, andere Frauen in der Politik zu unterstützen.

Auch mit 100 noch Pläne

Nun wird Hildegard Anke 100. Das soll anderen Mut machen. "Ich wünsche mir, dass die Menschen sehen, man kann auch mit 100 noch Verstand haben. Nicht, dass man plötzlich das ganze Leben aufgeben muss, weil man 100 wird", sagt Anke, die deshalb auch noch keinesfalls aufhören will, Pläne zu schmieden. "Eine Reise wäre schön, das würde mich reizen. Ans Meer!"