Ein Leben für den Hund: Das Gnadendomizil in Elsenfeld

Morgens um 7.00 Uhr in Elsenfeld (Lkr. Miltenberg): Margarete Hagauer-Weimer kommt die Treppe herunter und begrüßt liebevoll Molli und Inka. Die beiden Mischlingshunde warten schon sehnsüchtig auf die Begrüßung der 59-Jährigen in ihren Babybettchen. In denen liegen sie, weil sie gelähmte Hinterläufe haben. Nur mit den beiden Vorderbeinen können sie sich fortbewegen. Molli wurde angefahren und im Straßengraben zum Sterben zurückgelassen, Inka ist Opfer von menschlicher Misshandlung. Solche Hunde nimmt Margarete Hagauer-Weimer im "Gnadendomizil Am Sonnenberg" auf, gibt ihnen ein zu Hause, Sicherheit und Zuwendung.

Gnadendomizil: Ein ganzes Haus nur für Hunde

Den Verein "Gnadendomizil Am Sonnenberg" gründete Hagauer-Weimer im März 2015 mit acht weiteren Gründungsmitgliedern. Die Ziele: den Tierschutzgedanken fördern, Verständnis für die Bedürfnisse von Hunden zu wecken. Außerdem Quälerei, Misshandlung und Missbrauch an Hunden zu verhindern und zu verfolgen. An erster Stelle steht aber die Pflege von verlassenen, alten und kranken Hunden. Und das passiert im Haus von Hagauer-Weimer am Sonnenberg in Elsenfeld. Die 59-jährige selbst wohnt in einem Zimmer in dem Anwesen mit 280 Quadratmetern. Auf dem Rest der zwei Stockwerke leben die 30 Hunde, die sie dort aufnehmen kann. Auch der Rest des Grundstücks mit Garten am Waldrand ist für die Vierbeiner reserviert mit mehreren Ausläufen und den Terrassen am Haus.

Hunde, die sonst niemand mehr will

"Die Hunde, die wir aufnehmen kommen zum Teil aus Tierheimen, weil die Pflege zu aufwändig wird und sie auch nicht mehr vermittelt werden können", erzählt die 59-Jährige Tierphysiotherapeutin. Es kämen aber auch Bekannte auf sie zu aus dem Tierschutznetzwerk, in dem sie arbeitet. Es sind Hunde allen Alters, aus verschiedenen Ländern, mit unterschiedlichen Krankheiten und Behinderungen, die am Sonnenberg ein zu Hause gefunden haben.

Manche sind wegen ihres Alters oder Gesundheitszustandes nur wenige Wochen oder Monate dort. "Darum geht es uns hier im Gnadendomizil. Die Hunde sollen bis zum Ende noch eine gute Zeit haben, mit der notwendigen Pflege und vor allem Zuwendung. Aber es kommt dann eben der Punkt, an dem man sie gehen lassen muss." Im Flur des Gnadendomizils gibt es eine liebevoll gestaltete Bilderwand mit den Hunden, die letztendlich eingeschläfert werden mussten.

365 Tage im Jahr alles für den Hund

Margarete Hagauer-Weimer hat ihr Leben den Hunden gewidmet. Sieben Tage die Woche ist der Ablauf für klar: Morgens ab 7.00 Uhr lässt sie die Hunde raus, Fütterung, Streicheleinheiten, Ohren und Augen säubern, Medikamentengabe, putzen, Decken waschen, Häufchen beseitigen, Tierarztbesuche. Gegen 21.00 oder 22.00 Uhr endet der Tag für sie, und sie geht nochmal durchs Haus und sagt den Hunden gute Nacht. "Urlaub mache ist seit Jahren nicht mehr", lächelt Hagauer-Weimer. "Für mich ist das kein Problem, aber mein Mann würde schon gerne mal wieder wegfahren."

Der unterstützt seine Frau aber trotzdem verständnisvoll bei ihrer Berufung. Andreas Weimer hat seine eigene Wohnung, als Rückzugspunkt. Er gehört aber zu den zehn ehrenamtlichen Helfern, die der 59-Jährigen mit unter die Arme greifen. Sei es beim Füttern, Gassi-Gehen, putzen oder wenn etwas am Anwesen zu reparieren ist. "Ohne die Helfer würde es auf Dauer nicht funktionieren", sagt Hagauer-Weimer.

Verein ist auf Unterstützung angewiesen

Auch ohne Geld würde es nicht funktionieren. Das Gnadendomizil hat laut Hagauer-Weimer jährlich Ausgaben von rund 55.000 Euro, davon 30.000 Euro alleine für den Tierarzt. "Wenn eine größer OP anstehen, dann zahlen wir das auch mal aus eigener Tasche, sowas kann mehrere Tausend Euro kosten." Aktuell hat das Gnadendomizil 30 Fördermitglieder, die einen Jahresbeitrag überweisen. Ansonsten fallen auch mal Sachspenden an, wie etwa Futter oder Zäune für den Auslauf. Es gibt aber auch die Möglichkeit eine Patenschaft für einen Hund zu übernehmen und bei der Versorgung des Tieres zu unterstützen. "Das was Margarete hier macht, ist total wichtig", sagt Helferin Conni. "Wenn es diesen Ort für die Hunde nicht gäbe, wären diese Tiere sehr wahrscheinlich schon nicht mehr am Leben."