Ein Kreuz für Wähler, viel Organisation für Kommunen

Die Aula der Stephani-Schule in Gunzenhausen füllt sich. Die erste von zwei Wahlhelferschulungen startet. Wahlleiter Klaus Stephan von der Stadt Gunzenhausen erklärt routiniert, wie die Wahl am Sonntag für die Wahlhelferinnen und -helfer ablaufen wird. Wie welche Stimmzettel auszuzählen sind, wann eine Stimmabgabe ungültig ist – es gibt viele Details auf die die ehrenamtlichen Helfer achten müssen. Ein Stimmzettel sei zum Beispiel ungültig, wenn ein Zusatz selbst darauf geschrieben ist, der nicht erlaubt ist, erklärt Klaus Stephan. "Deswegen ist er auszusondern", so der Wahlleiter.

Gewissenhaftes Arbeiten wegen "vieler Fallstricke"

Die rund 40 Wahlhelferinnen und -helfer hören aufmerksam zu. Denn sie sind diejenigen, die die Stimmen auszählen. Jeder, der an der Landtags- und Bezirkstagswahl beteiligt ist, hat vor allem eines: viel Verantwortung, sagt der stellvertretende Wahlleiter in Gunzenhausen, Stefan Brändlein. "Es sind viele Fallstricke, die es geben kann. Deswegen braucht es eine gute Schulung der Mitarbeitenden. Hier muss jeder gewissenhaft mitarbeiten", sagt Brändlein. Das beginne schon, wenn der mit Wahlunterlagen voll beladene Kleinlastwagen ankommt. Dann müssten die Stimmzettel geprüft werden. "Ob wir aus der Druckerei die für den richtigen Stimmkreis bekommen haben", sagt Wahlleiter Klaus Stephan.

Wahllokale im Autohaus und bei der Feuerwehr

Die Aufgaben in der Stadtverwaltung sind klar verteilt. Jeder weiß, was er zu tun hat. Die Mitarbeiter des Bauhofs sind zum Beispiel seit einigen Tagen unterwegs und bringen die Wahlurnen und -kabinen in die Wahllokale. Wo die Wählerinnen und Wähler aus Gunzenhausen und den 14 Ortsteilen ihr Kreuz machen können, hat Wahlleiter Klaus Stephan schon vor etwa einem halben Jahr geklärt. "Wir haben ja nicht nur städtische Gebäude. Wir sind auch Gast in privaten Gebäuden zum Beispiel in einem Autohaus. Wir sind bei der Feuerwehr, bei den Kindergärten und in Gastwirtschaften. Deswegen fangen wir fünf Monate vor der Wahl an zu klären, welche Wahllokale zur Verfügung stehen", berichtet Stephan.

Wahlhelfer aus Überzeugung

Oft sind die Wahllokale schon jahrelang die Gleichen. Genau wie die Wahlhelferinnen und -helfer. Rund 280 sind am Wahltag für Gunzenhausen im Einsatz. Dafür bekommen sie, je nach Aufgabe, zwischen 60 und 80 Euro sogenanntes Erfrischungsgeld. Aber die meisten von ihnen sind Wahlhelfer aus Überzeugung. So wie Evi Kraft. Sie hilft seit vielen Jahren bei der Wahl. "Demokratie ist unser höchstes Gut", sagt sie. Das findet auch Jürgen Huber. Auch er macht den Wahlhelfer-Job schon viele Jahre. "Für mich ist es ein Ehrenamt, das ich gerne wahrnehme. Es ist immer ein wenig spannend, ob alles klappt und ob man rechtzeitig fertig wird. Aber es ist für mich schon auch viel Routine", sagt Huber.

Anspannung trotz viel Erfahrung

Auch der Gunzenhäuser Wahlleiter Klaus Stephan hat schon mehr als 30 Wahlen für die Stadt Gunzenhausen begleitet. Das Wahlrecht beherrscht er im Schlaf. Aber ein wenig Anspannung bleibt trotzdem vor jeder Wahl. "Ein bisschen was läuft immer schief. Es ist einmal so, dass mal ein Schlüssel nicht da ist, dass man ins Wahllokal kann. Es fehlt vielleicht mal eine Wahlkabine. Es ist einmal ein Wahlplakat vor dem Wahllokal, das nicht sein darf, das man entfernen muss. Aber das sind Dinge, die eigentlich immer gut lösbar sind", berichtet Stephan.

Kleiner Lkw voll mit Wahlunterlagen

Die "heiße Phase" beginnt für die Mitarbeiter der Stadt Gunzenhausen dann, wenn die Briefwahlunterlagen geliefert werden. Für die 12.600 Wahlberechtigten in Gunzenhausen ist das ein kleiner Lkw voll. Die Briefwahl wird vorbereitet und vor allem täglich abgearbeitet. Denn 4.600 Menschen haben in Gunzenhausen Briefwahl beantragt – ungefähr 30 Prozent mehr als bei der Landtagswahl vor fünf Jahren. Würden sie nicht jeden Tag alle Briefwahlanträge abarbeiten, kämen sie nicht mehr hinterher, erklärt Wahlleiter Klaus Stephan.

Lange Arbeitstage für alle Beteiligten

Deshalb müssen die Mitarbeitenden vor der Wahl länger arbeiten. Die Tage vor, während und nach der Wahl sind lang. "Der Wahlsonntag beginnt bei uns um 6.30 Uhr, weil wir ab 7.00 Uhr für unsere Wahllokale die Unterlagen ausgeben", erzählt der Gunzenhäuser Wahlleiter. Auch der Feierabend ist am Tag der Wahl in weiter Ferne: "Vor fünf Jahren habe ich um 0.25 Uhr ausgestempelt". Nach der Wahl muss dann alles wieder aufgeräumt werden und die Stadtverwaltung geht zum Tagesgeschäft über – bis zur nächsten Wahl im Juni 2024.