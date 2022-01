Ein Koffer mit Erinnerungen: Das Schicksal der Familie Brandis

Stammbäume, Fotos, Postkarten

In dem Koffer befindet sich ein Erinnerungsschatz: Stammbäume der Familien, Fotos, liebevolle Postkarten der "Omama" an ihre Enkel aus dem Jahre 1932. Zehn Jahre später ist alles anders. Am 4. April 1942 werden Regensburger Juden in das Ghetto Piaski bei Lublin im Osten Polens deportiert. Mit dabei das Ehepaar Brandis mit ihren vier Kindern und Oma Gisela Holzinger. Heute ist bekannt: Niemand aus der deportierten Familie hat überlebt.

Bekannte erinnern sich an Familie Brandis

Das Schicksal der Familie Brandis hat sich bei vielen ihrer Bekannten ins Gedächtnis eingebrannt. Erich Spitz, ein gebürtiger Regensburger, der nach dem Krieg in Straubing lebte, fällt vor allem Sohn Werner ein. "Das war mein Spezl", erinnert sich Spitz. Auch Lore Jonas, geborene Weiner, die mit ihren Eltern bereits 1933 nach Palästina auswanderte, erinnerte sich an die Familie Brandis. Ihre Mutter war noch einmal zu Besuch in Regensburg, da sagte Vater Karl Brandis: "Wir fahren aber. Mit dem letzten Zug."

Briefe aus dem Ghetto

Die Familie schrieb sogar aus dem Ghetto zurück. In dem Koffer findet sich eine Postkarte, handschriftlich, gut leserlich. Da schreibt Mutter Alice Brandis am 13. April 1942 an Fanny Hartl in "Hauzenberg bei Passau, Bayerischer Wald" und bittet um Hilfe: "Liebes Fannerl, Du wirst von Onkel Ottl gehört haben, dass wir in Piaski einquartiert sind. Es geht uns soweit ganz gut, nur meine Mutter hat wieder eine Rippenfellentzündung. Es ist immer recht kalt und windig. Wenn Du uns öfters eingeschriebene Päckchen mit zusätzlichen Esswaren senden würdest, wären wir Dir sehr dankbar. Zu deinem Geburtstag am 17. alles Gute! Stets Deine Alice Brandis."

"Sehr erwünscht wären Zahnkreme, Seife, Unterwäsche"

Erhalten ist in dem Koffer auch ein Brief von Alice Brandis. Auch auf diesem kleinen Stück karierten Papier bittet sie ihr "liebes Fannerl" um Hilfe. "Sehr erwünscht wären Zahnkreme, Seife, Unterwäsche, Hemden, dünne Kleider für mich und Lotte (…) Brot legt keines mehr ein, es ist völlig verschimmelt (…) Vergiss bitte nicht Seife, Tee, Stopfgarn, Strümpfe möglichst fest, Schürzen nichts Kostbares nur derbe Sache keinen Süßstoff und nicht Margarine, das nie ankommt. Grüße alle herzlichst von uns und sei umarmt!" Für Fanny Hartl ist es selbstverständlich, zu helfen. Sie geht zur Post und schickt Pakete in das Ghetto Piaski, bis der Kontakt abreißt.

Koffer soll ins Regensburger Stadtarchiv

Ernst Holzinger, ein Neffe der Familie Brandis, der noch emigrieren konnte, hat Fanny Hartl nach dem Krieg ein paarmal in Niederbayern besucht, aber den Koffer hat er nie mitgenommen. Der Koffer soll demnächst nach Regensburg zurückkehren. Jutta Koller will den Koffer und die Dokumente dem Stadtarchiv übergeben. Mit diesen historischen Originalzeugnissen kann man Geschichte anschaulich und eindrucksvoll erzählen, sagt Archivleiter Lorenz Baibl.