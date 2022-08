Ein Kaffee mit einem Polizisten soll Oma vor Betrug schützen

Ob Enkeltrick oder Schockanruf: In Oberfranken wächst die Zahl der erfolgreichen betrügerischen Anrufe. Die Polizei bemüht sich um Aufklärung und lädt am Dienstag- und Mittwochvormittag zu Aktionstagen in der Bamberger Innenstadt ein. In der Fußgängerzone verteilen Streifenteams zwischen 9 Uhr und 13 Uhr Flyer und bieten Aufklärungsgespräche an.

Auf einen Kaffee mit einem Polizisten

Mittelpunkt der Aktion ist ein Stand am Maximiliansplatz, an dem ein Beamter bei einer Tasse Kaffee über die Maschen der Betrüger aufklärt. "Coffee with a Cop" nennt das Polizeipräsidium Oberfranken das Angebot, das insbesondere Seniorinnen und Senioren ansprechen soll. Zu viele Menschen seien schon auf die Tricks der professionellen Betrüger hereingefallen und um ihr Erspartes gebracht worden, so die Polizei.

Klappaufsteller für Omas und Opas Telefon

Jeder kenne ein potenzielles Opfer und Prävention gehe uns alle an, appellieren die Beamten an die Öffentlichkeit. Die neuen Klappaufsteller der Aktion #NMMO ("Nicht mit meiner Oma" beziehungsweise "Nicht mit meinem Opa") können am Infostand in Bamberg mitgenommen und am Telefon gefährdeter Menschen positioniert werden. Auch mehrere Prominente wie die Boxerin Tina Rupprecht oder Kasperl von der Augsburger Puppenkiste beteiligen sich an der Aktion #NMMO.