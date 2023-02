Ein junger Ukrainer löst einen Tischtennis-Hype im Kahlgrund aus

Familie Kovalchuk flüchtete vor knapp einem Jahr aus der Ostukraine nach Deutschland. In Schimborn am Bayerischen Untermain fand sie eine neue Heimat und das hat sie auch ihrem Sport zu verdanken. "Über eine ukrainische Nationalspielerin wollte ich publik machen, dass wir Spiele für Geflüchtete anbieten", berichtet Florian Stein vom TTC Schimborn. "Daraufhin fragte sie postwendend, ob wir eine ukrainische Familie aufnehmen könnten – die Kovalchuks, vier Personen mit Hund." Und dann ging alles ganz schnell: Das leerstehende Haus von Steins Großeltern wurde auf Vordermann gebracht. Der Verein und die Menschen im Ort packten zusammen, karrten Möbel und Fahrräder herbei und Familie Kovaltchuk zog ein.

Gelungene Integration dank Tischtennis

Vater Oleh und Sohn Yarik bringen sich mit Leidenschaft beim TTC Schimborn ein. Jugendleiter Florian Stein spricht von einem Tischtennis-Hype, den sie ausgelöst haben: "Yarik begeistert durch seine Art und Weise, wie er im Training ist, andere Kinder. Wir haben viele Kinder, die gerne mit ihm spielen wollen und mit neuem Elan ins Training kommen. Das haben wir auch seinem Vater, Oleh, zu verdanken, der in der Ukraine als Tischtennistrainer gearbeitet hat und eine Qualität ins Training bringt, die wir vorher so nicht hatten. Yariks Schwester Sonya hat erst in Deutschland mit dem Tischtennis angefangen und schon ein beachtliches Niveau erreicht." Der 13-jährige Yarik wurde im Dezember im niederbayerischen Bogen sogar bayerischer Meister.