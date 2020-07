Ein Jahr Volksbegehren Artenschutz: Weniger Mähen für die Bienen

Vor einem Jahr hat sich der Freistaat zu mehr Artenschutz verpflichtet. Zum Schutz von Bienen und anderen Insekten dürfen zehn Prozent der Grünlandflächen in Bayern seit Anfang des Jahres nicht mehr vor dem 15. Juni gemäht werden. Förderprogramme gehen zwar seit Jahren schon in diese Richtung. Aber ein Blick auf die Programme zeigt: Das Bienen-Volksbegehren hat nicht nur in der Bevölkerung zu einem Bewusstseinswandel geführt. Auch viele Bauern wollen mehr tun für den Artenschutz.

Die Kiebitze sind wieder da

Der Landwirt Jürgen Hummel nimmt schon seit einigen Jahren an einem Förderprogramm teil. Er hat sich verpflichtet, auf 27 seiner 35 Hektar Grünlandflächen erst Mitte Juni/Anfang Juli den ersten Schnitt zu machen. Seit vier Jahren mäht er auf den Flächen statt vier bis fünf nur noch zwei bis drei Mal. Er hat bemerkt, dass seltene Vogelarten wieder zurückgekehrt sind: "Die Kiebitz-Population ist relativ hoch bei uns. Heuer war der Brachvogel bei mir auf dem Feld unterwegs. Also: das freut einen".

Wiesen werden artenreicher

Die Pflanzen bekommen beim späteren Schnitt die Chance, Samen zu entwickeln und sich auszusäen, die Wiese wird artenreicher und auch Insekten und andere Tiere profitieren davon, sagt Landwirt Hummel: "Wenn ich die Fläche halt nur noch drei Mal im Jahr abmähe – da sind bestimmt mehr Insekten und mehr Bienen".

Förderprogramme werden gut angenommen

Für mindestens fünf Jahre verpflichten sich Landwirte wie Jürgen Hummel, ihre Wiesen später und weniger oft zu mähen. Im Gegenzug bekommen sie Ausgleichszahlungen vom Staat, weil ihnen damit mehrere Schnitte entgehen und der Energie- und Eiweißgehalt im Futter sinkt. Inzwischen werden die Förderprogramme von den 2.500 Bauern in seinem Zuständigkeitsbereich gut angenommen, sagt Paul Dosch vom Landwirtschaftsamt in Kaufbeuren. Ein Viertel nehmen die Maßnahmen in Anspruch, so Dosch.

Ein Bewusstseinswandel

Natürlich ist das vor allem für weniger wertvolle Flächen interessant und die Steigerung der Artenvielfalt ein langsamer Prozess. Paul Dosch glaubt aber, dass die Förderprogramme in den vergangenen Jahren tatsächlich etwas bewirkt haben: "Insgesamt ist es schon zu beobachten, dass die Landschaft vielfältiger wird. Und das Bewusstsein, das hat jetzt auch zugenommen in der Landwirtschaft, dass man nicht auf den letzten Quadratmeter schauen muss, sondern dass man einfach mal ein bisschen was stehen lassen kann".

Im Dorf von Jürgen Hummel beteiligen sich immer mehr Landwirte an Vertragsnaturschutzprogrammen. Das liegt auch am Bienen-Volksbegehren und der Diskussion um den Artenschutz, glaubt der Bauer. Er ist überzeugt: Ein gewisses Umdenken hat eingesetzt, auch bei ihm. Bei vielen seiner Kollegen habe er ähnliches mitbekommen.