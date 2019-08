Ein Jahr unterfränkisches Ankerzentrum in Schweinfurt

Seit genau einem Jahr gibt es in Unterfranken das sogenannte Ankerzentrum für geflüchtete Menschen mit einer geringeren Bleibeperspektive. Die Bilanz ist laut seinem Leiter, Alexander Warkotsch, durchweg positiv.

Von den Ledward Barracks in die Conn Barracks

Zunächst war die Einrichtung in der "Erstaufnahme für Flüchtlinge" in der ehemaligen US-Ledward-Kaserne untergebracht. Dann wurde sie in die ehemalige US-Conn-Kaserne zwischen Geldersheim und Niederwerrn unmittelbar vor den Toren Schweinfurts verlegt. Ende Juni war der Umzug abgeschlossen. Maximal 1.500 Menschen sollen hier bis zu 24 Monate leben können. Im Augenblick ist die Einrichtung allerdings mit etwa 680 Flüchtlingen nur etwa zur Hälfte belegt.

Zusammenleben unterschiedlichster Nationalitäten

Menschen aus Algerien, Armenien, Ghana, der Elfenbeinküste, Nigeria, Somalia und Syrien leben in der Ankereinrichtung. Die Chancen auf Asyl-Anerkennung sind unterschiedlich. Für Geflüchtete aus Algerien, Armenien, der Elfenbeinküste und Nigeria liegen sie zwischen zwei und 14 Prozent, bei Menschen aus Somalia bei bis zu 41 Prozent. Wer nicht als Flüchtling anerkannt wird und kein Asyl erhält, muss das Land wieder verlassen oder muss mit seiner Abschiebung rechnen. Ein junger Mann aus Syrien berichtet, er habe politisches Asyl erhalten und sei darüber sehr erleichtert. In seinem Heimatland sei er als Oppositioneller in Abwesenheit zu elf Jahren Haft verurteilt worden.