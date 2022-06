Ein Jahr Sturzflut in Landshut: Was hat sich geändert?

Heute vor einem Jahr, am 29. Juni 2021, waren bei einer Sturzflut Teile der Landshuter Altstadt und andere Stadtteile überschwemmt worden. Ein Schaden in Millionenhöhe entstand dabei. Anschließend wurde der Ruf nach mehr Schutz vor solchen Ereignissen laut.

60 Liter Regen pro Quadratmeter

Das Glück im Unglück: Die Regenmassen kamen kurz vor Anpfiff des Fußball-EM-Spiels Deutschland gegen England. Es waren deshalb nicht mehr so viele Menschen unterwegs wie sonst üblich. Allerdings verursachte die Flut Millionenschäden.

60 Liter Regen fielen pro Quadratmeter in nur 25 Minuten. Das war zu viel für Landshut. Die Wassermassen schossen von der Isarhangleite um die Burg Trausnitz hinunter in die Stadt. In der Stadt wurden Autos davongespült, Geschäftsräume und Keller überschwemmt.

Stadt erstellt Gutachten zu Flut-Risikomanagement

Inzwischen hat die Stadt ein Gutachten zum Sturzflut-Risikomanagement vorgelegt, das für alle im Netz einsehbar ist. Oberbürgermeister Alexander Putz (parteilos) sagte zu BR24: "Dort kann jeder Hausbesitzer schauen, ob er im Risikobereich liegt und mit welchen Regenmengen und Wassermengen er auf seinem Grundstück zu rechnen hat, wenn so etwas passiert". Denn es gehöre auch dazu, dass man private Vorsorge trifft, in Form einer ausreichenden Versicherung, so der OB.

Feuerwehrmann: Sturzfluten blockierten Anfahrtswege

Selbst die Feuerwehren hatten Mühe, durch die Fluten zu den Einsatzstellen zu gelangen. "Diese Sturzbäche im Rosenthal, wo ich wohne, die habe ich mit eigenen Augen gesehen. Ich hatte dann auch Mühe, überhaupt zu meiner Feuerwache zu kommen, weil mein Hauptanfahrtsweg auch durch diese Sturzfluten komplett blockiert war", berichtet Dominik Zehatschek, der Pressesprecher der Landshuter Feuerwehren.

"Von Versicherung im Stich gelassen"

Auch Thomas Gerlach, Betreiber der Landshuter Kultgaststätte "Wintergarten" denkt mit Schrecken zurück. Er streitet bis heute mit der Versicherung um Geld für entstandene Wasserschäden. Er fühlt sich allein gelassen und wünscht sich auch mehr Informationen von den Behörden. "Es wäre vielleicht mal eine Idee zu sagen, was passiert, wenn das wieder passiert? Wie soll man sich verhalten? Wo kriegen wir Sandsäcke her? Woher sollen wir wissen, wie wir reagieren sollen?"

Vorkehrungen gegen Wassermassen

Die Wassermassen waren vor einem Jahr von dem Höhenrücken der Isarhangleite gekommen, dort steht auch die Burg Trausnitz. Die Fluten sind dann unter anderem über die Alte Bergstraße auf den Dreifaltigkeitsplatz in die Landshuter Altstadt geschossen.

Jetzt wird auch untersucht, wie man durch veränderte Bewirtschaftung der Flächen in den Höhenlagen erreichen kann, dass das Wasser nicht mehr ganz so schnell kommt. "Da sind wir mit dem Bauernverband, mit den betroffenen Landwirten in Gesprächen", sagt Oberbürgermeister Alexander Putz. "Wir haben auch selber Flächen. Dort sind wir auch bereit, über Grundstücks-Tauschgeschäfte zu verhandeln, dass wir möglicherweise auch Heckenstrukturen zwischen den Feldern schaffen können. Das sind natürlich Dinge, die nicht von heute auf morgen funktionieren. Aber ich glaube, das ist der erste wirklich wichtige Ansatz."

Zudem würden bauliche Veränderungen an Regenwasserabflüssen untersucht, damit das Wasser schneller aus der Stadt abfließen kann.

Neues Frühwarnsystem in Arbeit

Außerdem arbeiten Stadt und Katastrophenschutz in Landshut an einem neuen Frühwarnsystem, das Bürger und Einsatzkräfte künftig wenigstens ein paar Minuten vor extremen Wassermengen warnen soll. Das wäre wichtig, sagt Feuerwehrsprecher Dominik Zehatschek. "Bei Menschenleben zählt jede Minute. Und wenn uns eben dieses Frühwarnsystem hilft, diese eine Minute eher beim Bürger zu sein, der vielleicht mit seinem Auto in so einer Sturzflut feststeckt oder beim Radfahrer, der sich noch auf irgendeinen Pfeiler retten konnte. Diese Minute hilft."

Sturzfluten und Hochwasser "immer häufiger"

Die Sturzflut vor einem Jahr hat auch einen erst später entdeckten sieben Meter tiefen Krater in die Flusssohle der Isar gefressen, der wieder verfüllt werden musste. Experten wie Constantin Sadgorski, der Leiter der Wasserwirtschaftsamtes Landshut, warnen: "Die Untersuchungen hinsichtlich des Klimawandels zeigen, dass wir immer häufiger mit solchen Sturzfluten oder Hochwassern rechnen müssen. Auch deshalb wurde von der Bayerischen Staatsregierung ein Förderprogramm aufgelegt, das Kommunen, die sich mit dem Sturmflutrisiko befassen, hierfür auch eine Förderung von 75 Prozent von uns bekommen."

Mit Hilfe solcher Untersuchungen sollen Gemeinden auf mögliche Risiken hingewiesen werden. Im Zuständigkeitsbereich des Wasserwirtschaftsamtes Landshut haben bereits 20 Kommunen solche Fördergelder beantragt.