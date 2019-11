Ein Jahr Schwarz-Orange: Positive Bilanz oder nur Symbolpolitik

Vor einem Jahr haben CSU und Freie Wähler ihre Koalition in Bayern besiegelt. Erstmals kamen so die Freien Wähler außerhalb von Kommunen in Regierungsverantwortung. Ein Jahr später ziehen die beiden Regierungsparteien eine durchaus positive Bilanz: Familiengeld, Pflegegeld, Landarztquote, Hebammenfonds, Einschulungskorridor für Kinder sowie das G9.

Der Opposition reicht das nicht. Sie sieht Defizite vor allem in der Umwelt- und Wirtschaftspolitik, wie sich bei einer Diskussion der Landtagsfraktion von CSU, Grüne, Freie Wähler, SPD und FDP zeigte. Die AfD war laut PresseClub trotz Einladung nicht erschienen.

CSU und Freie Wähler verweisen auf das bereits Erreichte

Die beiden Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen, Thomas Kreuzer von der CSU und Florian Streibl von den Freien Wählern sind im Großen und Ganzen zufrieden, sowohl inhaltlich als auch atmosphärisch, sagen sie. Streibl findet, die Koalition in Bayern hebt sich wohltuend von anderen ab.

"Ich glaube, dass das genau das ist, was die Bürger wollen. Die wollen keine Berliner Verhältnisse, sondern sie wollen, dass eine Regierung da ist, die ihren Job macht und keine Schaukämpfe oder Sonstiges produziert." Florian Streibl, Freie Wähler

Sein CSU-Kollege Thomas Kreuzer wird da konkreter.

"Wir haben viel im Sozialen gemacht, ich nenne mal den Zuschuss für Kindergartenjahre, Familiengeld in Bayern, Pflegegeld. Das sind Dinge, die andere Länder nicht haben." Thomas Kreuzer, CSU

Florian Streibl von den Freien Wählern verweist auf den Koalitionsvertrag: Vieles sei bereits umgesetzt, einiges auf den Weg gebracht.

Opposition sieht Versäumnisse im Umweltbereich und bei der Wirtschaft

Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann vermisst eine Strategie beispielsweise gegen den Flächenfraß. "Da wollen eine verbindliche Höchstgrenze, bis heute liegt nichts Konkretes vor, wie dies eigentlich kommen soll."

Sein SPD-Kollege Horst Arnold spricht von vielen Ankündigungen seitens der Staatsregierung und viel Symbolpolitik. Für Bayern sieht er Nachholbedarf insbesondere im Bereich Digitalisierung, bei der Mobilfunkabdeckung und dem Breitbandausbau, aber auch beim öffentlichen Personennahverkehr.

Sein FDP-Kollege Martin Hagen sieht bereits wirtschaftlich dunkle Wolken aufkommen.

"Deswegen bin ich gespannt, wie es gerade in dem Feld weitergeht. Denn wir haben jetzt ein Jahr lang viel über Artenschutz, Klimaschutz und andere Themen, die durchaus ihre Berechtigung haben, gesprochen. Aber ich glaube, dass zunehmend auch wieder die Fragen des wirtschaftlichen Wohlstands jetzt für die Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt rücken wird." Martin Hagen, FDP