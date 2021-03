Rosenheimer Radfahrer wünschen sich mehr Rückhalt

Die Innsbruckerstraße in Rosenheim liegt auf dem Weg vieler Schüler Richtung Innenstadt. An der Mangfallbrücke wird es dann eng. Dort ist der Radweg nur rund einen Meter breit. Wenn nebenan ein Lkw vorbeifahre, dann sei das schon sehr gefährlich, findet Dirk Langer von der Initiative Rosenheimer Radentscheid.

Mehr Radwege an den Hauptverkehrsstraßen

Die Innsbrucker Straße soll angeblich 2028 ausgebaut werden. Das sei viel zu spät, findet der Rosenheimer Radentscheid. Überhaupt müsse an den Hauptverkehrsstraßen mehr für die Sicherheit der Rosenheimer Radfahrer getan werden.

Mehr Sicherheit durch mehr Platz

Nicht umsonst habe man als oberstes Ziel des Radentscheids die Sicherheit gestellt, heißt es in einem offenen Brief an Rosenheims Oberbürgermeister Andreas März. Nur mit sicheren und komfortablen Radverkehrsanlagen auf direkten Verbindungen könne man mehr Menschen für das Radfahren gewinnen.

Kritik an geplanten Vorhaben

Als Beispiel führt der Radentscheid u.a. die Kufsteinerstraße in Rosenheim an. Hier sei der vierspurige Ausbau bereits beschlossen, aber die angedachten Geh- und Radwege seien zu schmal, so die Kritik. Der Rosenheimer Radentscheid fordert einen generellen Seitenabstand zwischen Pkw und Rad von 1,50 Meter. Beim Bauvorhaben am Brückenberg sei man gar nicht einbezogen worden, so die Kritik.

Vorrang für das Rad

Die Ziele des Radentscheids seien vorrangig zu verfolgen, gegebenenfalls durch Umwidmung von Kfz-Verkehrsfläche. So habe die Beschlussvorlage gelautet, auf die der Rosenheimer Radentscheid nun verweist. Und so wird eine geänderte Prioritätensetzung im Rosenheimer Rathaus sowie im Stadtrat gefordert.

Oberbürgermeister weist Kritik zurück

Der Radentscheid habe dazu geführt, dass man sich mehr Gedanken über das Thema Mobilität mache. Das sei in der Vergangenheit vielleicht nicht immer der Fall gewesen, meint Oberbürgermeister Andreas März. Die jetzt laut gewordene Kritik des Radentscheids könne er nicht nachvollziehen. Einzelne Maßnahmen könnten eben nicht von heute auf morgen umgesetzt werden, zumal einzelne Bauprojekte bereits vor dem Radentscheid geplant worden seien.

Es gebe auch Positivbeispiele

Tausend Stellplätze verlange der Radentscheid, 250 davon habe man bereits installiert, zählt Oberbürgermeister März auf. Auch einige Sofortmaßnahmen wie Pop-Up-Radwege seien auf den Weg gebracht worden. März würde sich wünschen, dass nicht immer darum gestritten würde, wer auf einer Straße Vorrang habe. Die Stadt müsse dafür sorgen, dass die Menschen einfach, bequem und schnell mit einem Verkehrsmittel ihrer Wahl ihr Ziel erreichen, so der Rosenheimer Oberbürgermeister.

Oberbürgermeister zuversichtlich

Die Stadt habe den Radentscheid angenommen und sich das Ziel gesteckt, bis 2026 einen Radverkehrsanteil von 26 Prozent zu erreichen. Während Oberbürgermeister März die Stadt hier auf einem gutem Weg sieht, zweifeln die Initiatoren des Radentscheids daran, dass diese Zielsetzung auch gelingt.