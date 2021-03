Ein Jahr Polizeiarbeit in Corona-Zeiten: Immer mehr Demos

Die tägliche Arbeit der Beamten sei deutlich schwieriger geworden, so sagt es Polizeipräsident Robert Kopp vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Vor allem nehme er wahr, dass in der Bevölkerung verschiedene Ansichten zum Thema Corona herrschten. Während die einen sich sorgten und erwarteten, dass die Polizei eingreife, wünschten sich andere ihre Freiheit zurück. Der Polizei, so Kopp, werde vorgeworfen, beim Thema Corona nicht neutral aufzutreten.

Verhältnis zwischen Bürgern und Polizei noch in Ordnung

Der Polizeipräsident beteuert aber auch, dass das Verhältnis Bürger und Polizei in der Gänze noch stimme. Insgesamt habe die Polizei vor allem mit zwei Arten von Einsätzen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu tun: Einerseits im Rahmen der Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung, also etwa, wenn private Partys aufgelöst werden müssen; andererseits sei die Polizei zunehmend bei Versammlungen im Einsatz. Gerade diese hätten zuletzt deutlich zugenommen, so Kopp und verweist auf Zahlen der Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Bis zu 500 Beamte pro Demo im Einsatz

So seien alleine in den ersten Monaten dieses Jahres 310 Einsätze bei Versammlungen gewesen. Zum Vergleich: Vor Corona, im Jahr 2019, waren es insgesamt 209. Im vergangenen Jahr war die Polizei bei 571 Versammlungen vor Ort, 495 standen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

"Wenn es so weitergeht, dann kommen wir in den vierstelligen Bereich", sagt Kopp. Er betont aber auch: Die Versammlungen fielen unterschiedlich groß aus. Die größte Versammlung sei in diesem Jahr bislang in Wasserburg am Inn gewesen - mit etwa 500 Polizeibeamten im Einsatz.

Polizei: Einige Demonstranten immer provokativer

In der Regel seien diese Versammlungen friedlich und unspektakulär. Polizisten müssten nur selten einschreiten. Aber: "Die anderen machen dafür umso mehr Arbeit, das muss man auch deutlich sagen", so Kopp.

Seit Herbst bemerke er einen Wandel in der Stimmung. Einige Akteure auf den Demonstrationen verhielten sich erkennbar provokativ, hielten Mindestabstände nicht ein, weigerten sich Masken zu tragen oder Abläufe wie vorgeschrieben einzuhalten. Mittlerweile hat auch der Anteil der Verstöße im Rahmen der Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung zugenommen, die angezeigt wurden. Gerade zu Beginn der Pandemie habe die Polizei häufig zunächst mit "dem erhobenen Zeigefinger" reagiert. Mittlerweile gehe Kopp davon aus, dass die Menschen wüssten, was sie tun.