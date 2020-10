Ein Jahr nach Zusammenschluss: Diakoneo zieht positive Bilanz

Seit rund einem Jahr arbeiten die Diakonie Neuendettelsau und die "Diak" Schwäbisch Hall gemeinsam als "Diakoneo". Es ist das größte diakonische Unternehmen in Süddeutschland. Nun wurde ein zweites Herzkathederlabor in der zu "Diakoneo" gehörenden Klinik Neuendettelsau eröffnet. Und auch das "Diak" Schwäbisch Hall hat neue Technik erhalten.

Markus Assenheimer – Urgestein im "Diak" Schwäbisch Hall – schiebt den Neuzugang auf die Intensivstation. Keinen Patienten, sondern die sogenannte ECMO, ein spezielles Beatmungsgerät, das die Funktion der Lunge ersetzen kann. Genutzt wird es vor allem bei schweren Corona-Infektionen. Gemeinsam mit Professor Thorsten Steinfeldt testet der Intensivpfleger den Umgang mit dem neuen Gerät.

59 Millionen Euro Investitionen

Möglich wurde diese Anschaffung unter anderem auch durch die Fusion vor rund einem Jahr, sagt Vorstandsvorsitzender Mathias Hartmann. Insgesamt seien rund 59 Millionen Euro auch in Gebäude und IT-Anlagen investiert worden. Gerade in der Pandemie hätten sich schon jetzt die Vorteile der Fusion gezeigt. Bei fehlender Schutzkleidung konnten sich die sechs Krankenhäuser bei Engpässen beispielsweise leichter aushelfen.

"Sie hat für größere wirtschaftliche Stabilität und durch die gute Zusammenarbeit im Unternehmensverbund für noch bessere Qualität und ein breiteres Angebot für unsere Kunden gesorgt." Mathias Hartmann, Vorstandsvorsitzender Diakoneo

Aber auch für das Personal wird der Arbeitgeber durch den Zusammenschluss attraktiver, sagt Intensivpfleger Markus Assenheimer. Er arbeitet schon seit fast 30 Jahren bei der Diakonie und schätzt den medizinischen Austausch. Die Fusion habe ihm interne Hospitationen ermöglicht. Bei einem Aufenthalt in der Ansbacher Rangauklinik, habe er die Möglichkeit gehabt, vor allem das Wissen rund um Lungenerkrankungen weiter zu vertiefen, so Assenheimer.

Zweites Herzkatheterlabor in Neuendettelsau

Eine weitere Investition: Im Klinikum Neuendettelsau ist das zweite Herzkatheterlabor nun in Betrieb genommen worden. Chefarzt der Kardiologie, Marcus Pirot spricht von einem Quantensprung für die gesamte westmittelfränkische Region.

"Wir sind in der Lage Patienten gleichsam in zwei Laboren zu versorgen. Wir können komplexe Untersuchungen durchführen und haben ausreichend Kapazität, um alle Patienten hier in der Region zu versorgen." Dr. Marcus Pirot, Chefarzt

Insgesamt wurden 2019 über 600 Millionen Euro erwirtschaftet und ein positives Jahresergebnis in Höhe von 3,4 Millionen Euro erreicht. In die Zukunft blickt der größte diakonische Träger Süddeutschlands jedoch mit gemischten Gefühlen. Coronabedingte Einbußen und Mehraufwand wären noch nicht abzuschätzen. Auch wenn das Krisenjahr 2020 in wirtschaftlicher Hinsicht kein erfolgreiches werde, seien die Arbeitsplätze der über 10.000 Mitarbeiter jedoch sicher, so Motzer weiter.

Zum Verbund gehören das Diak Klinikum in Schwäbisch Hall, die Rangauklinik Ansbach, die Klinik Schwabach, die Klinik Neuendettelsau, die Klinik Hallerwiese sowie die Cnopf‘sche Kinderklinik in Nürnberg. In den rund 200 Einrichtungen arbeiten mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Pflege, Wohnen und Arbeit.