Ein Jahr nach seinem Tod: Das Vermächtnis von Josef Göppel

Es ist ein Jahr her, dass der CSU-Politiker Josef Göppel plötzlich verstarb. Wie wohl kaum ein anderer setzte er sich in der Partei für Umwelt- und Naturschutz und erneuerbare Energien ein. Ein Engagement, dass parteiübergreifend gewürdigt wurde. Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teilte anlässlich des Todes mit, Josef Göppel sei "ein umweltpolitischer Visionär und seiner Zeit voraus" gewesen. Um den Umweltpionier, wie er oft genannt wird, zu ehren, hat seine Familie gemeinsam mit dem Deutschen Verband für Landschaftspflege (DVL) und dem Bund Naturschutz in Bayern (BN) am Freitag ein umweltpolitisches Symposium in München veranstaltet.

Anteilnahme an Tod war "enorm"

"Wir sind auf die Idee gekommen, weil die ehrliche Anteilnahme am Tod unseres Vaters enorm war", sagt seine Tochter Sophia Kraft zu BR24. "Es kamen ganz viele Menschen auf uns zu, aus ganz verschiedenen politischen Ebenen, aber auch über die politischen Lager hinweg." Ihr Vater habe Zeit seines Lebens Menschen verbunden und um dies nun auch umweltpolitisch fortzuführen, habe man schließlich das Symposium organisiert, auf dem nun Akteure aus Politik und Umwelt zusammenkamen.

Regionale Energiegenossenschaft mitgegründet

Seine Tochter Sophia Kraft trat nach dem Tod von Josef Göppel in seine Fußstapfen: Bei der Genossenschaft Regionalstrom Franken ist sie als stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende aktiv. Erneuerbare Energien in Bürgerhand – dieses Ziel verfolgte Josef Göppel, als er die Genossenschaft vor rund zehn Jahr mitgründete. "Es sollte ein breites Bündnis sein, von Städten, von Landwirten, die Biogasanlagen haben, aber auch von normalen Hausbesitzern, die eine PV-Anlage auf dem Dach haben", sagt Sophia Kraft. Hier will man kleine Stromerzeuger in der Region bündeln und den Strom gemeinsam mit den Stadtwerken bis zum Endkunden vermarkten. Mittlerweile hat die Bewegung laut Sophia Kraft rund 200 Mitglieder.

"Josef ging es immer um die Sache"

Einer seiner Mitstreiter bei der Genossenschaft Regionalstrom Franken war der Landtagsabgeordnete Martin Stümpfig (Bündnis 90/Die Grünen). Er teilt viele Erinnerungen mit Josef Göppel: "Sein unbeirrtes Wirken und Kämpfen für den Erhalt unserer Natur hat mich sehr stark beeindruckt. Josef ging es immer um die Sache. Die Überzeugung spürte man bei jedem Punkt. Die Zusammenarbeit mit ihm machte in jeder Minute viel Freude." Die Energiegenossenschaft führt er als Aufsichtsratsvorsitzender weiter.

Fokus auf die Umwelt – auch im Bundestag

Doch auch auf Bundesebene konzentrierte sich Josef Göppel stets auf die Belange der Umwelt: Göppel hatte das erste Umweltprogramm der CSU mit entworfen. Als Bundestagsabgeordneter (2002 – 2017) hat Göppel auch am Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und dessen Reformen mitgewirkt. Nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag beteiligte er sich 2018 an der Verfassungsbeschwerde gegen das – seiner Ansicht nach – unzureichende Klimaschutzgesetz der Bundesregierung. Das Bundesverfassungsgericht entschied 2021, dass die Politik nachbessern muss. Darüber hinaus war Josef Göppel der Gründer der Landschaftspflegeverbände: 1986 gründete der Diplom-Forstingenieur den Landschaftspflegeverband Mittelfranken. Ein Modell, das bundesweit erfolgreich wurde. 1993 gründete er den Dachverband.

Göppel beim Bund Naturschutz hoch geschätzt

Beim Bund Naturschutz (BN) schätzt man ihn bis heute sehr und vor allem sein jahrzehntelanges Engagement für die Umwelt, das für einen CSU-Politiker außergewöhnlich war: "Wir haben Mitglieder wie Ministerpräsident Markus Söder oder Innenminister Joachim Herrmann. Aber leben muss man es eben und da glaube ich, würde Josef Göppel bei der Demonstration und der Feier für das Ende der Atomkraft dabei sein, seine derzeitigen CSU-Kollegen wohl leider nicht", so Richard Mergner, der Vorsitzende des BN Bayern. 2018 zeichnete der Verband Josef Göppel mit dem Bayerischen Naturschutzpreis aus, die höchste Auszeichnung des Bund Naturschutzes.

Gewidmeter Hörsaal und eigenes Stipendium

In seiner Heimat in Mittelfranken wird Josef Göppel wohl immer allgegenwärtig sein: Zu Ehren des Politikers benannte die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf im Sommer 2022 einen Hörsaal nach Josef Göppel und richtete ein Stipendium ein. Seit seinem Tod sei politisch einiges passiert, über dass sich ihr Vater gefreut hätte. Eine Sache sticht allerdings besonders hervor: "Kurz nach seinem Tod wurde die 10-H-Regel gelockert für den Windkraftausbau – das hätte ihn sehr gefreut, denn hier muss mehr passieren in Bayern."