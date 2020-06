Ein Jahr nach Hangrutsch: Auftrieb der Mittenwalder Schafherde

Der Schock sitze den Schafhaltern noch immer in den Knochen, sagt Peter Reindl, der Vorsitzende der Mittenwalder Forst- und Weidegenossenschaft, – vor allem jetzt, wo der Jahrestag der Tragödie naht: Am 1. Juli des vergangenen Jahres waren rund 200 Schafe im Karwendelgebirge in den Tod gestürzt. Fast die halbe Herde wurde bei dem Unglück ausgelöscht.

380 Schafe auf der Sommerweide

Doch es gibt auch Grund zur Freude: Am vergangenen Wochenende wurden 320 Schafe auf die Sommerweide bei der Hochlandhütte aufgetrieben, weitere 60 junge Schafe folgen in den nächsten Wochen. Mit 380 Schafen hat die Herde fast ihre alte Stärke erreicht – und die Befürchtung, dass so mancher der rund 40 privaten Schafhalter aufgibt, hat sich nicht bewahrheitet. Ganz im Gegenteil: Es kamen sogar vier neue Schafhalter in diesem Jahr dazu.

Große Solidarität nach dem Unglück

Zurückzuführen ist das nach Reindls Worten sicherlich auch auf die große Solidarität nach dem Unglück. Neben zahlreichen Spenden hätten die Schafhalter auch eine große moralische Unterstützung und Wertschätzung erfahren. Vielen sei wieder klargeworden, wie wichtig die Schafe für das Landschaftsbild im Karwendel sind, so Reindl.

Herde hatte Grasnarbe ins Rutschen gebracht

Beim Auftrieb wurde dieses Mal eine etwas andere Aufstiegsroute gewählt. Außerdem wurde darauf geachtet, dass die Gruppen der Schafe klein sind. Im vergangenen Jahr hatten die Schafe vermutlich mit ihren Hufen selbst das Unglück am Predigtstuhl verursacht. Auf dem damals trockenen Untergrund des Steilhangs brachten sie die Grasnarbe ins Rutschen und stürzten in den Tod.

Hoffnung und ein Wermutstropfen

Klar, sagt Reindl, Unglücke könnten immer wieder passieren, und auch die Angst vor dem Wolf sei bei den Schafhaltern immer präsent. Die Hoffnung sei jetzt aber, dass möglichst alle Schafe den Almsommer überstehen und gesund und sicher Anfang September zurück ins Tal kommen. Corona-bedingt wird es jedoch keinen traditionellen Schafscheid und keine Prämierung der Tiere geben.