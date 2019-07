31.07.2019, 15:09 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Ein Jahr nach Gänse-Abschuss: die Situation am Wöhrder See heute

Vor rund einem Jahr hat die Stadt Nürnberg die Wildgänse am Wöhrder See zum Abschuss freigegeben. Nach heftigen Protesten probierte die Stadt andere Methoden aus, um das Gänse-Problem zu lösen. So ist die Situation am See heute.