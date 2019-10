Ein Jahr nach Fassadenabriss: Hochausbewohner weiter unter Druck

Ohne Dämmung hatte sich vergangenen Winter in fünf Hochhäusern in Nürnberg-Neuselbrunn der Schimmel rasend schnell ausgebreitet. Nun sind die Hochhäuser fast vollständig wieder gedämmt, so dass die rund 600 Bewohner nicht noch einen Winter in nassen und kalten Wohnungen leben müssen. "Ich bin froh, dass das klappt, sonst hätten wir noch einen zweiten Winter Schimmel in den Wohnungen gehabt", sagt Frank Rupprecht aus Neuselsbrunn.

Zukunftsängste vieler Eigentümer

Was bleibt sind die finanziellen Sorgen vieler Eigentümer, denn die Sanierung der Hochhäuser kostet Millionen. "Momentan hänge ich in der Luft. Ich weiß nicht, ob ich die Wohnung halten kann", sagt Eigentümer Bernd Kretschmer, der seit 17 Jahren in einem der Hochhäuser lebt. Auch seine Nachbarin Waltraut Wellein musste sich mit 70 Jahren noch einmal verschulden. Sie nahm einen Kredit über 45.000 Euro auf.

"Zuvor konnte ich von meiner Rente gut leben. Jetzt gehe ich nebenbei wieder arbeiten, sonst hätte ich überhaupt keinen Kredit bekommen", sagt sie. 20 Jahre läuft ihr Kredit nun – allein von ihrer Rente und von dem, was sie sich dazuverdient, wird sie ihn nicht zurückzahlen können. "Wahrscheinlich werde ich die Wohnung verkaufen und ausziehen müssen", meint Wellein.

Neuselsbrunner ziehen vor Gericht

Viele Eigentümer hoffen nun auf ihre Anwälte. Denn viele Neuselsbrunner sind mittlerweile überzeugt, dass der Abriss unnötig war – die Dämmung nicht brandgefährlich, wie die Stadt Nürnberg und die damalige Hausverwaltung der Neuselsbrunner angaben.

Schon vor Monaten haben sie deswegen ein eigenes Gutachten zur Brandgefahr anfertigen lassen. Vor allem ihrer ehemaligen Hausverwaltung, der Vonovia Immobilien Treuhand (VIT) machen sie in diesem Zusammenhang Vorwürfe. Mehrfach demonstrierten die Neuselsbrunner in diesem Jahr gegen ihre Hausverwaltung. Im Juni setzten die Eigentümer die VIT schließlich ab. "Inzwischen sind wir einige Schritte weiter, aber wir wissen, dass wir mit dem Rechtsstreit einen langen Weg zu gehen haben", sagt Eigentümer Günther Mönius. Eine erste Schadensersatzklage ist derzeit in Arbeit.

Meistersingerhalle wird Gerichtssaal

Für Aufsehen sorgt heute eine mündliche Verhandlung vor dem Amtsgericht Nürnberg. Denn die Verhandlung findet nicht in einem Gerichtsgebäude, sondern in der Meistersingerhalle statt. Weil hunderte Eigentümer betroffen sind, musste das Gericht aus Platzgründen auf die Meistersingerhalle ausweichen. Inhaltlich geht es heute aber nur um einen Nebenaspekt und nicht um Schadensersatz.