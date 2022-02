Ein Jahr nach der Gas-Explosion beim Roten Kreuz in Memmingen

Vor einem Jahr hat eine Gasexplosion die Rettungswache des Roten Kreuzes in Memmingen verwüstet, fünf Menschen wurden verletzt. Am Gebäude sind noch immer nicht alle Schäden beseitigt. Trotzdem will man beim Roten Kreuz vor allem nach vorne schauen.