Ein Jahr nach dem Jahrhundert-Hochwasser: Selbitz wappnet sich

Gleich mehrere Bäche fließen gemächlich durch Selbitz. Doch die Idylle in der oberfränkischen Kleinstadt schlug am 13. Juli 2021 dramatisch schnell in ihr Gegenteil um. Bei einem Gewitter am späten Nachmittag fielen innerhalb kürzester Zeit 90 Liter Wasser auf dem Quadratmeter - das ist immerhin ein Zehntel der Regenmenge eines kompletten Jahres.

Hochwasser im Landkreis Hof: 56 Millionen Euro Schaden

Mit gravierenden Folgen: Bis zu 1,70 Meter stand das Wasser in Privathäusern, im Rathaus, in der Schule, in Firmen. Auf einen Schlag wurde persönliches Hab und Gut unwiderruflich zerstört. Autos, schwere Müllcontainer trieb das Wasser durch Straßen und Felder. In zahlreichen Orten des Landkreises Hof war Land unter am 13. Juli 2021. Der Gesamtschaden im Landkreis wurde auf 56 Millionen Euro geschätzt – der Großteil davon in der Kleinstadt Selbitz.

Geschäftsführer: "Ich dachte damals, das ist das Aus"

Besonders betroffen war dort die Textil-Firma Radici, ein Zuliefer-Betrieb für Teppichboden-Hersteller. Die Wassermassen drückten schwere Stahltüren zusammen. Die rund 40 Mitarbeiter blieben unverletzt – doch ansonsten herrschte Katastrophenstimmung . "Ich dachte damals, das ist das Aus für den Standort. Aber unsere Chefs in Italien haben schnell erklärt, dass wir weitermachen", so Geschäftsführer Gerhard Pfeiffer.

Schon wenige Stunden später gab es telefonisch erste Unterstützung von Wasserschaden-Experten. Und die gesamte Belegschaft schrubbte wochenlang, nahm Maschinen auseinander und reinigte sie. Die Versicherung übernahm den Schaden. Zum Glück, sagt Pfeiffer. Denn von der "unbürokratischen Hilfe", die Behörden gleich nach dem Gewitter angekündigt hatten, sei wenig zu spüren gewesen.

240.000 Euro Soforthilfe für "Haushalt und Hausrat"

Dabei wurden an Privatleute rund 240.000 Euro Soforthilfen für "Haushalt und Hausrat" ausbezahlt, teilt das Landratsamt Hof auf Anfrage mit.

In der Selbitzer Chemietextilfaser-Firma Radici läuft seit November zwar wieder die volle Produktion, doch auf einige Ersatzteile für Maschinen wartet Geschäftsführer Pfeiffer immer noch. Er hofft, dass sie in den nächsten Tagen kommen.