Ein Jahr nach dem Hochwasser im Berchtesgadener Land

Ein Jahr nach dem Hochwasser und den Murenabgängen im Landkreis Berchtesgadener Land hat das Wasserwirtschaftsamt Traunstein Bilanz gezogen. Insgesamt wurden 35.000 Arbeitsstunden geleistet, um 130 verschiedene Schadensstellen wieder instand zu setzen.

Bis Oktober sollen die Reparaturen abgeschlossen sein

Bis zum Oktober sollen alle Reparaturen abgeschlossen sein. Die letzten Arbeiten laufen derzeit noch am Mitterbach sowie am Reitbach in Bischofswiesen und am Gerner Bach in Berchtesgaden.

Rund 85 Prozent der Schäden sind laut Wasserwirtschaftsamt an ausgebauten Wildbächen entstanden: "Die Wucht aus Wasser, Schlamm, Geröll und Totholz betrug etwa 25.000 Kubikmeter. Allein im großen Rechen des Larosbachs hatten sich zwischen 8.000 und 10.000 Kubikmeter Geschiebe angestaut." Auch das hatte vielfach zum Überlaufen der sonst harmlosen Bäche geführt. All diese Anlagen sind laut Behörde nun freigeräumt.

Kosten für Material und Firmen: 2,5 Millionen Euro

Die Kosten für das Material und für zuarbeitende Firmen betragen rund 2,5 Millionen Euro. Sie übernimmt der Freistaat Bayern. Auch zahlreiche Ufer mussten mit großen Steinen neu befestigt werden.

Überlegungen für mehr Sicherheit am Königssee

Derzeit laufen die Überlegungen für die Sicherung der Nordflanke des Grünsteins in Schönau am Königssee. Von dem Berg waren Schlamm- und Gerölllawinen abgegangen und hatten Siedlungen getroffen sowie die Bob- und Rodelbahn teilweise zerstört.

Eine Mure hatte die Sicherungsmaßnahmen im Klingerbach auf einer Länge von rund 400 Metern zerstört. Vier Monate dauerte der Wiederaufbau, rund 2.500 Tonnen Stein sind nun unterhalb der weltberühmten Bob- und Rodelbahn verbaut.

Neue Berechnungen und Erhöhung der Dämme

Die Planer des Wasserwirtschaftsamtes entwickeln derzeit ein Konzept, um die Menschen noch besser und umfänglicher zu schützen. Dazu gehört, zum Beispiel für den Grünstein die Menge an Geschiebe und Wasser zu berechnen, die bei Starkregen maximal vom Hang herunterkommen kann. Im Zuge der Fortentwicklung soll dann der Damm entlang der Waldhausersiedlung erhöht werden.

Weitere solcher Gefahrenprognosen betreffen den Maiswandgraben im Bischofswiesener Ortsteil Winkl, die Durchlässe am Greinswieser Mühlbach, den Reissenbach am Bahnhof von Bischofswiesen sowie den Freidinggraben in Ramsau. Auch hier geht es darum, nach der Berechnung der maximalen Wasser- und Geröllmenge "die Rohre in den Gräben und die Dimension der Bäche entsprechend anzupassen", so das Wasserwirtschaftsamt. Die Rückhalte-Bauwerke müssten weiterhin engmaschig kontrolliert werden, da man "für die Zukunft von einer Häufung solcher Starkregen- und Hochwasser-Ereignisse ausgehen müsse", so der zuständige Sachgebietsleiter Stefan Hollrieder.