Ein Jahr nach dem Brand: Es geht weiter im Tierheim Wannigsmühle

Bei Tierheimleiterin Ursula Boehm klingelte am 9. Juni letzten Jahres um 20.20 Uhr das Telefon. Ihr Mitarbeiter Stephan Reißenberger, der an diesem Abend Dienst hatte, schlug Alarm: Im Tierheim war Feuer ausgebrochen. Die Chefin rechnete mit einem kleinen Schwelbrand, sah dann aber schon von Weitem eine Rauchsäule über dem etwas außerhalb von Wermerichshausen gelegenen Tierheim Wannigsmühle. Alles war viel schlimmer als befürchtet. Der mittlere Gebäudeteil der alten Mühle wurde weitgehend zerstört. Dort waren die Katzen untergebracht. 40 Tiere erlitten tödliche Rauchvergiftungen. Brandursache war ein technischer Defekt.

Die Bilder der Brandnacht lassen niemanden los

Die schlimmen Bilder der Brandnacht und der Tage danach verfolgen Ursula Boehm und ihr Team bis heute. Zwei Tierpflegerinnen kämpfen im Gespräch mit dem BR immer noch mit den Tränen, als sie davon berichten. Und doch musste es weitergehen. "Aufgeben kam nicht in Frage", so die Chefin. Ihr Verwaltungsbüro hat sie in einen Container auf dem Gelände verlegt. Im Gebäude selbst wird nun jeder freie Platz für die Katzen genutzt. 50 bis 60 Haus- und Hofkatzen gehen hier ein und aus. Dazu kommen aktuell noch über 70 untergebrachte Katzen, viele davon befinden sich auf der Krankenstation.

Ein neues Hundehaus und Pläne für die Zukunft

Die Hunde im Tierheim waren vom Feuer verschont geblieben. Und sie sind auch die ersten, die kürzlich bereits ein neues Quartier beziehen konnten. Der Neubau eines Hundehauses war schon lange vor dem Brand geplant gewesen und konnte nun mit Spendengeldern verwirklicht werden. Das brandgeschädigte Gebäude muss als nächstes in Angriff genommen werden. Ursula Boehm hofft auf einen Baubeginn innerhalb der nächsten Monate. Die Entscheidung, ob das verbliebene Erdgeschoss abgerissen und durch einen Neubau ersetzt oder saniert und wieder aufgestockt wird, soll in Kürze fallen.

Wie gebaut werden soll, entscheidet sich in Kürze

Eine Baugenehmigung sei bereits erteilt, so Ursula Böhm. Sie pocht vor allem auf eine seriöse Finanzplanung, um böse Überraschungen zu vermeiden. Die bisher von der Versicherung veranschlagte Summe sei mittlerweile auch angesichts gestiegener Materialkosten unrealistisch. Schon beim neuen Hundehaus waren die Kosten während des Baus in die Höhe gegangen, unter anderem weil auch noch marode Rohrleitungen saniert werden mussten. So oder so, die Baumaßnahme wird ein Millionenprojekt und Spenden sind weiterhin hoch willkommen. Wenn alles gut läuft, dann könnte der Neubau schon im ersten Quartal 2023 fertig sein, gibt sich die Tierheimleiterin optimistisch.

"Business as usual" am Jahrestag des Brandes

Wenn es soweit ist, soll groß gefeiert werden. Das traditionelle Sommerfest des Tierheims muss heuer aus naheliegenden Gründen ausfallen. Zum Jahrestag des Brandes soll heute eine kleine Gedenkfeier in der Wannigsmühle stattfinden. Ansonsten wird gearbeitet wie immer. "Im Tierheimalltag können sie nicht auf persönliche Befindlichkeiten Rücksicht nehmen", sagt Ursula Boehm. "Wir werden tagtäglich gefordert, egal ob Wochenende, Feiertag oder Gedenktag."