Ein Jahr nach dem Armbrust-Fall von Passau: Die Chronologie

Mitte Mai geschah in einer kleinen Pension in Passau eine unheimliche Tat: Ein Zimmermädchen fand drei Leichen auf und neben einem Bett - in jeder steckten Armbrustpfeile.

Ein riesiger Medienrummel begann: Aufnahmen der idyllisch gelegenen Pension erschienen europaweit in sozialen Netzwerken, Printmedien und Fernsehprogrammen. Der Abschlussbericht von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Passau macht klar: Es handelte sich um Sektenmitglieder, die freiwillig aus dem Leben schieden.

Die Chronologie der Ereignisse

Samstag, 11.05.2019

Drei Tote in einer Pension in Passau

Die Mitarbeiterin einer Pension in Passau findet in einem Zimmer im zweiten Stock drei Leichen. Der 53-Jährige und die 33-Jährige liegen zusammen im Bett. In ihren Körpern stecken mehrere Pfeile. Vor dem Bett liegt eine 31-Jährige, in deren Körper ebenfalls ein Pfeil steckt.

Sonntag, 12.05.2019

Polizei findet Armbrüste im Zimmer der Pension

Die Polizei findet im Zimmer zwei Armbrüste, die Staatsanwaltschaft ordnet die Obduktion der Leichen an. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Hinweise darauf, dass ein weiterer Mensch an der Tat beteiligt gewesen sein könnte.