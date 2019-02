Eine regelrechte Welle der Hilfsbereitschaft überzeugt Beate Sonnleitner am Ende aber den Wiederaufbau zu wagen. Nachbarn melden sich und bieten Hilfe an, Kunden bieten an, Fristen zu verschieben, um die Schreinerei zu entlasten, die Stadt Osterhofen erklärt bei Baugenehmigungen möglichst kulant zu sein, sogar der Landrat ruft an und fragt nach wie er die Familie unterstützen kann.

Im Frühjahr soll es wieder richtig losgehen

Mittlerweile steht die neue Halle, der Innenausbau ist in vollem Gang, in den nächsten Tagen werden die ersten Maschinen angeliefert. Im Frühjahr soll dann die Produktion von Türen, Treppen, Möbeln und Fenstern wieder richtig losgehen - Beate Sonnleitner kann es kaum erwarten.