Ein Jahr Landarztquote - Medizinstudium ohne Einser-Abitur

In Bayern herrscht Landärzte-Mangel. Deshalb vergibt der Freistaat seit dem Wintersemester 2020 einen bestimmten Prozentsatz der Medizinstudienplätze an Bewerberinnen und Bewerber mit abgeschlossener Ausbildung in einem medizinischen Beruf - das eigentlich vorausgesetzte Einser-Abitur brauchen sie nicht. In den ersten beiden Jahren lag die Quote der Quereinsteiger um die 5,6 Prozent. Ihre Aufgabe ist es, nach ihrem Abschluss das Allgemeinarzt-Defizit in unterversorgten, ländlichen Regionen auszugleichen.

Vorteile im Studium durch Berufserfahrung

Sofia Russo ist 25 Jahre alt und hat durch die Landarztquote im Wintersemester 2020 einen Studienplatz an der Würzburger Julius-Maximilians-Universität erhalten. Trotz abgeschlossener Ausbildung als Krankenschwester und zwei Jahren Berufserfahrung war das Studium zunächst eine Herausforderung: "Im ersten Semester hatte ich das Gefühl, dass die Kommilitonen, die direkt aus der Schule kamen, im Vorteil waren, weil die Fächer sehr schullastig waren. Physik und Chemie liegen bei mir acht Jahre zurück. Jetzt wo andere Fächere eine Rolle spielen, kann ich durch die Krankenpflegeausbildung die Sachen schneller verknüpfen, weil ich weiß, wo was liegt und was passieren kann."

Anne Simmenroth, Direktorin des Instituts für Allgemeinmedizin an der Uni Würzburg, sieht Quereinsteiger wie Sofia auf lange Sicht klar im Vorteil: "Ich wünschte mir, noch mehr hätten medizinische Vorerfahrungen, weil diese Studierenden besser wissen, was sie im Beruf erwartet. Sie haben definitiv Vorteile in den späteren Semestern, wenn es um Umgang und Kommunikation mit Patienten und Angehörigen geht, weil sie das schon erlebt haben."

Vertraglich geregelte Zukunftsplanung

Während viele erst im Laufe ihres Medizinstudiums herausfinden werden, welche medizinische Richtung Sie einschlagen, ist für Sofia das Ziel klar vorgeschrieben: Mindestens zehn Jahre muss sie als Landärztin arbeiten. Bei Vertragsbruch drohen 250.000 Euro Strafe. In ihre baden-württembergische Heimat Herbrechtingen kann sie nach ihrem Abschluss außerdem nicht zurückkehren. Denn Sofia muss in einer Region arbeiten, in der Landärzte-Mangel herrscht.

Simmenroth sieht diese Vereinbarung mit dem Freistaat kritisch: "Vielleicht wollen Sie plötzlich Gynäkologin werden, weil das Ihre eigentliche Bestimmung ist. Und dann haben Sie einen Konflikt. Sie haben unterschrieben, dass sie hausärztlich im unterversorgten Bereich tätig sind. Das ist nämlich das Problem. Nur wenige brechen ihr Medizinstudium ab. Aber dieses Festlegen finde ich schwierig."

Medizinstudentin Sofia sieht die vertraglich geregelte Zukunftsplanung in ihrem Fall unproblematisch: "Dadurch, dass ich Klinikerfahrung habe, ist mir bewusst, dass ich nicht als Ärztin im Krankenhaus Karriere machen möchte, sondern eine Praxis möchte. Meine Vision für die nächsten 20 Jahre ist, dass ich ein Bauernhaus habe mit Ziegen und Hühnern im Garten – das passt zu mir. Natürlich weiß ich nicht, was kommt, aber ich sehe dem Ganzen sehr positiv entgegen."

Landarztquote soll fortgesetzt werden

Klaus Holetschek, Bayerns Staatsminister für Gesundheit und Pflege, möchte auch in Zukunft an der Landarztquote festhalten: "Wir haben jetzt die zweite Bewerbungsrunde bei der Landarztquote, und wir wollen das natürlich weiterführen. Wir merken ja, dass es ein Riesen-Thema ist: die Versorgung am flachen Land. Und wir wissen auch, dass wir Mediziner haben, die nicht alleine nur am Maßstab des Abiturs gemessen werden sollten, sondern die für den Beruf auch brennen. Denen schaffen wir jetzt eine Möglichkeit, eine Win-Win-Situation für alle. Für die ländlichen Räume und für die, die beim Abitur nicht ganz so toll waren, aber den Beruf sicherlich toll ausführen werden."

Inwiefern die Landarztquote das Defizit ausgleichen wird, wird sich erst in elf bis 15 Jahren zeigen. Solange dauern das Studium und die anschließende Facharztausbildung im Durchschnitt.