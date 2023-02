Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Gedenken und Friedensgebete

Am ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine bekräftigt die Stadt München am Freitag ihre Solidarität mit den betroffenen Menschen im Kriegsgebiet, insbesondere in der Partnerstadt Kiew.

Ukrainische Flaggen werden gehisst

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wird am Nachmittag um 15 Uhr bei einer Kundgebung der Ukrainer auf dem Marienplatz sprechen. Bis zu 2.000 Menschen werden erwartet. Am Rathaus wird dazu ein Banner in den Nationalfarben der Ukraine mit der Aufschrift "Freedom for Ukraine is freedom for Europe" angebracht. Bereits seit einem Jahr ist dort auch die ukrainische Flagge gehisst. Auf Anordnung der Staatsregierung darf sie an diesem Tag an sämtlichen staatlichen Gebäuden in Bayern wehen. Am Abend um 18 Uhr findet dann in St. Michael in München ein ökumenisches Friedensgebet statt

Auch verschiedene kulturelle Aktionen sind in der Landeshauptstadt geplant. Am Odeonsplatz zum Beispiel wird heute die Plakataktion "365 Tage Krieg – 365 Friedenstauben" gestartet. Die Münchner Künstlerin Cordula Tettau hat seit dem ersten Kriegstag täglich einen Menschen eine Friedenstaube zeichnen lassen. Die Ergebnisse sind bis 6. März an einer Litfaßsäule zu sehen.

Fürbitten auf Ukrainisch, Russisch und Deutsch

In Nürnberg lädt die Stadt um 17 Uhr zu einem Friedensgebet ein. In der Lorenzkirche werden auf Ukrainisch, Russisch und Deutsch Fürbitten gesprochen. Vertreter des interreligiösen Rats der Religionen beten zudem für die Oper des Krieges. Im Anschluss sollen in der ganzen Stadt die Kirchenglocken läuten.

Am Abend findet zudem auf dem Nürnberger Kornmarkt eine Solidaritätskundgebung statt, bei der Lichter angezündet werden. Die Kundgebung wird von einem breiten Bündnis aus Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen unterstützt. Nürnberg ist mit der Ukraine über eine Städtepartnerschaft eng verbunden. Die Partnerstadt Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine, auf die immer wieder Luftangriffe geflogen werden.

Flüchtlinge erzählen von ihrem Schicksal

Im schwäbischen Dillingen begehen Einheimische und Flüchtlinge den Jahrestag gemeinsam mit einem Friedensgebet. Dazu treffen sie sich um 19 Uhr in der Katharinenkirche. Beim ökumenischen Gebet soll nicht nur für den Frieden in der Ukraine, sondern für den Frieden weltweit gebetet werden. Außerdem werden Flüchtlinge aus der Ukraine, Afghanistan und Eritrea in kurzen Beiträgen aus ihrem Leben erzählen. Mit dem Friedensgebet will man das gemeinsame Engagement für Frieden und Menschrechte deutlich machen.

Lichtinstallation in Eichstätt

In Eichstätt laden am Abend um 18 Uhr Bischof Gregor Maria Hanke und der Eichstätter Oberbürgermeister Josef Grienberger (CSU) zum Friedensgebet auf den Residenzplatz. Das Gebet wird von Lichtinstallationen lokaler Künstler begleitet. Die Mariensäule wird in den ukrainischen Nationalfarben angestrahlt. Das Gebet untermalen animierte Zeichnungen der Eichstätter Künstlerin Maria Beyer. Auf die Fassaden rund um den Residenzplatz werden Friedenssymbole projiziert. Die Lichtinstallation von Michael Bamberger aus Pfünz wird nach dem Gebet noch bis 21 Uhr weiterlaufen.

Mitglieder von Greenpeace halten am Abend (18:30 Uhr) in Weiden eine Mahnwache zum Jahrestag des Angriffskrieges gegen die Ukraine ab. Mit Kerzen und Bannern mit Friedensbotschaften und einem Zitat von Leo Tolstoi darauf wollen sie ein Zeichen für den Frieden setzen, teilt ein Sprecher von Greenpeace in Weiden mit.

Kundgebungen und Menschenketten geplant

Auch in Unterfranken sind Kundgebungen für den Frieden und Mahnwachen geplant. In Aschaffenburg etwa ruft das überparteiliche Bündnis "Demokratisch zusammen – zusammen demokratisch" zu einer Kundgebung auf dem Theaterplatz (17 Uhr) auf. Eingeladen sind auch Ukrainerinnen und Ukrainer, die in den vergangenen Monaten Zuflucht in Aschaffenburg gesucht haben. Das Motto: "Für den Frieden – Solidarität mit der Ukraine!"

In den Nachbargemeinden Hösbach und Goldbach ist eine gemeinsame Lichter-und Menschenkette geplant. In den Kirchen St. Michael in Hösbach und St. Nikolaus in Goldbach finden um 18 Uhr Friedensgebete statt. Danach sind die Menschen aufgerufen sich am Johannesplatz, einem gemeinsamen Platz beider Kommunen, für die Lichterkette zu versammeln.

Friedensmärsche in Würzburg und Schweinfurt

In Würzburg hat die Ukraine-Initiative nach Auskunft der Stadt einen Friedensmarsch angekündigt. Startpunkt ist um 17 Uhr der Bahnhofsplatz enden soll der Marsch am unteren Markt. Die Veranstalter erwarten rund 200 Menschen. Und in Schweinfurt lädt das Friedensbündnis – bestehend aus Parteien, Friedens- und Umweltverbänden, Kirchen und Gewerkschaften – bereits am Nachmittag ab 15 Uhr zu einem Friedensmarsch ein, entlang des Zwangsarbeiterwegs. Der erinnert an sieben Gedenkstätten an die Geschichte der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in Schweinfurt. Viele von ihnen stammten aus Russland und aus der Ukraine. Im Anschluss findet am letzten Gedenkort eine Kundgebung statt.

Ebenfalls in Schweinfurt hatten die Mitarbeiter des SKF-Werks bereits am Vormittag um 10 Uhr die Arbeit ruhen lassen, für eine Gedenkminute vor den Werkstoren. Hintergrund der gemeinsamen Aktion von Geschäftsführung und Betriebsrat sei die enge Verbundenheit der deutschen SKF-Belegschaft mit über 1.000 Kolleginnen und Kollegen im ukrainischen Lutsk, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Film über Frauen im Krieg

In Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) laden der Kreis- und der Ortsverband der Grünen am Nachmittag ab 16 Uhr zu einer zentralen Mahnwache auf dem Marktplatz ein. Geplant sind ein Friedensgebet begleitet von Livemusik von Karlstadter Musikern und der Beitrag einer Ukrainerin, die im vergangenen Februar aus der Ukraine hierher geflüchtet ist. In der Kirche St. Andreas wird der 20-minütige Dokumentarfilm "Oh sister" mit englischen Untertiteln der Regisseurin Hanna Kopylova gezeigt. Der Film erzählt Geschichten von sechs ukrainischen Frauen, die sich mit ihrem Einsatz dem Krieg entgegenstellen.

Kerzen und Blumen für die Verstorbenen

Eine besonders berührende Aktion findet im niederbayerischen Deggendorf statt. Die dort lebenden Ukrainerinnen und Ukrainer wollen ihrer im Krieg verstorbenen Angehörigen gedenken. Ab 17 Uhr werden sie am Deggendorfer Stadtplatz den Umriss ihres Heimatslandes mit Kreide aufzeichnen und mit Blumen schmücken, um die Ukraine zu visualisieren. Kerzen werden an den aufgezeichneten Orten aufgestellt, an denen die Angehörigen im Krieg gefallen sind.