Ein Jahr kein Vereinssport: Bayreuther Nachwuchs setzt Zeichen

Trainingsanzug, Mund-Nase-Maske und ein Ball: Etwa 40 Kinder und Jugendliche der SpVgg Bayreuth und des BBC Bayreuth demonstrierten für ihren Sport. Die Nachwuchssportler kickten sich auf dem Bayreuther Stadtparkett in der Innenstadt die Bälle zu. Auch am Josephsplatz zeigten etwa 30 Jugendliche ihre Ballkünste.

Sportvereine wollen Nachwuchs nicht verlieren

Die Kinder und Jugendlichen wollen so darauf aufmerksam machen, dass sie seit nahezu einem Jahr coronabedingter Zwangspause kaum trainieren konnten. Um wieder den Spielbetrieb aufnehmen zu können, seien sie bereit, Hygienemaßnahmen anzuwenden ebenso wie eine Teststrategie. Auch einen finanziellen Mehraufwand sei man bereit dafür zu tragen, heißt es aus den Vereinen.

Der Sport sei für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen sehr wichtig. Außerdem bestehe die Gefahr, dass sich kleine Vereine mangels Nachwuchs auflösen könnten. Gegen Corona-Leugner und die Querdenker-Bewegung grenze man sich in aller Form ab, so Wolfgang Gruber vom Fußball-Regionalligisten SpVgg Bayreuth, der jüngst die Lizenz für die 3. Liga eingereicht hat.

Vereinssport auch in Bayreuth abhängig von Inzidenz

Seit vier Tagen ist in Abhängigkeit vom regionalen Infektionsgeschehen grundsätzlich wieder Sportbetrieb im Verein möglich. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 ist kontaktfreier Sport auf Sportstätten unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren wieder erlaubt. In Raum Bayreuth liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell knapp unter 100: Die Stadt meldet einen Wert von 98, im Landkreis beträgt er 99.