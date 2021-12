Ein Jahr Impfen – Sebastianspital zieht positive Bilanz

Keine Besuche, kein gemeinsames Essen – als die Pandemie in Deutschland losging, waren viele Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen isoliert – dank der Impfung hat sich das zum Glück wieder geändert, so auch im Sebastianspital in Nürnberg. Vor genau einem Jahr wurden hier zum ersten Mal Bewohner geimpft.

Stück Normalität zurück dank der Impfungen

Ein gemeinsames Mittagessen, so wie es die rund zehn Senioren der Tagespflege im Sebastianspital heute bekommen, wäre vor einem Jahr noch nicht möglich gewesen. Erst durch die Impfungen sei wieder ein Stück Normalität in die Alten- und Pflegeheime eingekehrt, sagt Michael Pflügner, Leiter der städtischen Pflegeheime in Nürnberg. Genau vor einem Jahr wurden an diesem Tag rund 80 Menschen zum ersten Mal geimpft, sagt Ina Meisel, Pflegedienstleiterin, die sich noch genau an diesen Tag erinnern kann. Zwischen Januar und März seien so rund 400 Impfungen durch die mobilen Teams durchgeführt worden, erzählt sie.

Über 70 Prozent der Senioren geboostert

Inzwischen sind hier am Sebastianspital über 70 Prozent der rund 230 Mitbewohner dreifach geimpft, also geboostert. Seit April seien nochmal etwa 600 Impfungen hinzugekommen, die unter anderem durch eine Hausärztin durchgeführt worden sind. Diese impfe hier immer mittwochs, erzählt Ina Meisel.

Etwas anders sieht die Zahl bei den Mitarbeitenden aus, hier sind rund die Hälfte der 180 Pflegekräfte schon geboostert. Die Quote sei etwas niedriger, weil sich manche der Pfleger und Pflegerinnen mit Corona infiziert hatten, als noch keine Impfung möglich war. Bis diese sich dann zum ersten Mal impfen durften, sei Zeit vergangen, erzählt Ina Meisel. "Es müssen ja auch gewisse zeitliche Intervalle beim Impfen eingehalten werden", so die Pflegedienstleiterin. Sie ist zuversichtlich, dass in den kommenden Wochen auch viele Pflegekräfte dreifach geimpft werden.

Testen trotz Impfung

Ob geimpft oder nicht, Sicherheit geht beim Sebastianspital vor und deshalb werden alle geimpften Mitarbeitenden zwei Mal wöchentlich in der hauseigenen Teststation getestet. Wenige nicht Geimpfte auch täglich, sagt Ina Meisel. Udo Burek, Mitglied im Heimbeirat des Sebastianspitals, hat sich selbst vor einigen Wochen impfen lassen und ist froh, wie gut alles hier organisiert ist. Vor den Mitarbeitenden des Spitals hat er großen Respekt, diese würden jeden Tag einen wahnsinnig guten Job machen, erzählt er.

Sorge vor Omikron-Variante

Auch wenn die Impfquote gut ist und das Sebastianspital nur im Frühjahr vergangenen Jahres wenige Impfdurchbrüche hatte, ist die Sorge vor der neuen Omikron-Variante da. Man wisse nicht, wie gut man als Pflegekraft geschützt sei, auch wenn man geboostert ist, sagt Ina Meisel. Ihre große Sorge ist, dass ihr dann viele Mitarbeitende aufgrund einer Infektion fehlen werden. Doch sie denkt positiv. Gerade zu Beginn der Pandemie habe sie gesehen, wie gut hier alle zusammengehalten und selbst schwierige Situationen bewältigt hätten, erzählt die Pflegedienstleiterin stolz. Um einen möglichst großen Schutz für Mitarbeitende und Mitbewohner zu erreichen, können sich auch die Angehörigen durch die Hausärztin im Sebastianspital impfen lassen.