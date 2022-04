Ein Jahr früher als geplant: Bahn beendet Ausbau bei Bamberg

Eigentlich hätte er erst im April 2023 fertig werden sollen, nun ist der viergleisige Ausbau der Bahnstrecke zwischen Bamberg und Ebensfeld ein Jahr früher beendet geworden als geplant. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, konnten die 2019 gestarteten Baumaßnahmen in dem Abschnitt zwischen Hallstadt und Breitengüßbach in der vergangenen Woche fertiggestellt werden. Den Grund für das überpünktliche Bauende gibt die Bahn mit einer "Bündelung verschiedener Baumaßnahmen" an.

Lärmschutz für Anwohner – Seit Karsamstag rollen die Züge wieder

In Rahmen des Ausbaus sind auch zwei neue Eisenbahnüberführungen entstanden. Seit dem 16. April rollen die Züge zwischen Bamberg und Ebensfeld bereits auf den neuen Gleisen. Zwei der Gleise sind für Fernverkehrszüge mit Geschwindigkeiten von bis zu 230 Stundenkilometern ausgelegt. Die beiden anderen werden für Regional- und Güterverkehr genutzt.

Laut einer Mitteilung der Bahn würden die Anwohner in den betroffenen Ortschaften umfassend vor Lärm geschützt. Auf einer Länge von fünf Kilometern sollen demnach Schallschutzwände und -wälle gebaut sowie besonders betroffene Wohnungen zum Beispiel mit Schallschutzfenstern versehen worden sein.

ICE-Verbindung München-Berlin verläuft durch Oberfranken

Für eine schnellere ICE-Verbindung zwischen München und Berlin hatte die Bahn erst im vergangenen Herbst ein Megaprojekt in Oberfranken gestartet. Mit dem viergleisigen Ausbau der rund 20 Kilometer langen Strecke zwischen Forchheim und Strullendorf im Landkreis Bamberg will die Bahn durch zusätzliche Gleisen mehr Kapazitäten schaffen. Die Bauarbeiten sollen bis 2025 abgeschlossen sein.