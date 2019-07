Ein Jahr Freibier: Videowettbewerb für Rhöner Bierfans

52 Kästen Bier, für jede Kalenderwoche einer: Das ist das flüssige "Preisgeld", das Gerstensaft-Liebhaber ab sofort bei einem Wettbewerb in der Rhön ergattern können. Die Initiative "Wir sind Rhöner Bier", an der sich mehrere Brauereien beteiligen, hat den Wettstreit ausgerufen. Fans der heimischen Biersorten sind aufgerufen, Videos zu drehen. Sie sollen zeigen, was ihnen am Rhöner Bier gefällt.

Siegerehrung im November

Die Videos dürfen maximal eine Minute lang sein. Auch Handyfilme sind erlaubt. Eine unabhängige Jury, die mit Journalisten aus der Region besetzt werden soll, wird die Auswahl treffen. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Einsendeschluss ist der 30. September. Die Siegerehrung findet am 16. November bei einer Bier-Gala-Nacht in der Elstalhalle in Oberelsbach statt. Einen ersten Wettbewerb dieser Art hatte 2014 der Mellrichstädter Thomas Wirsing für sich entschieden. Sein Kurzfilm mit dem Titel "Kreuzberglied" hatte damals die Jury überzeugt.