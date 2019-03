Ein Jahr nach Eröffnung: Die ganze Welt zu Gast im Dackelmuseum

Es ist berühmt - schließlich ist es laut Initiatoren das erste Dackelmuseum der Welt. Vor fast genau einem Jahr haben Josef Küblbeck und Oliver Storz ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und das Dackelmuseum in Passau eröffnet, gleich neben dem Dom.

Nach einem Jahr zeigt ein Besuch im Museum: Es ist vor allem bei internationalen Gästen beliebt. Mattia beispielsweise kommt aus Italien, seine Freudin Mainara ist Brasilianerin und hat das Dackelmuseum im Internet entdeckt. Die Museumschefs Storz und Küblbeck empfangen das internationale Pärchen:

"Die zwei Herrschaften haben sich angemeldet und geschrieben, ob sie eine Führung haben könnten. Wir freuen uns, wenn internationales Publikum da ist." Oliver Storz, Museumschef

Die Welt der Dackel auf 80 Quadratmeter

Die Führung durch das Museum ist ein Eintauchen in die Welt der Dackel - auf 80 Quadratmeter. Ausgestellt sind über 2.000 Dackelraritäten und -utensilien, die Küblbeck und Storz über viele Jahren gesammelt haben. Dackelfreunde und Besucher können den Hund in jeglicher Form bestaunen: vom Porzellan- bis zum Glitzerdackel, von der vergoldeten Hausbank in Dackelform bis zum kultigen Wackeldackel. Für das internationale Publikum gibt es einen Sowjet-Dackel, den Picasso-Dackel, den Florida-Dackel oder "Waldi", das Olympiamaskottchen von 1972. Der bayerische Dackel aber als Sinnbild für bayerische Gemütlichkeit kommt bei den Besuchern am besten an.

"Das hier ist der Bier-Dackel. Zwischen den Pfoten hat er eine Maß Bier mit dem Hofbräuhauslogo drauf. Der Dackel ist sehr populär, vor allem die Kombination Hund-Bier ist schon eine wunderbare Erfindung." Oliver Storz, Museumschef