Ein Jahr Corona in Unterfranken – eine Chronik

Neues Schuljahr, neue Herausforderungen

15. September 2020: Mit dem Beginn des neuen Schuljahrs gibt es in Schulen und Kitas immer wieder einzelne Corona-Fälle mit anschließender Quarantäne.

21. September 2020: In Würzburger Kitas beginnt eine auf drei Monate angelegte Studie, mit der Wissenschaftler herausfinden wollen, wie auch während einer Pandemie eine sichere und kontinuierliche Betreuung in Kindergärten ermöglicht werden kann. Federführend ist die Uni-Klinik, für die Teilnahme an der Studie haben sich fast zwei Drittel der Eltern bereiterklärt, die Kinder werden regelmäßig untersucht. Die Tests sollen im Januar 2021 durchgeführt werden.

Vorbereitung auf die Winterzeit

14. Oktober 2020: Deutlich mehr Menschen als sonst möchten in diesem Jahr eine Grippeschutzimpfung haben. Dadurch gibt es bei Hausärzten und Apotheken in Unterfranken Engpässe beim Grippeimpfstoff.

Maßnahmen in Krankenhäusern

3. November 2020: Viele Kliniken in Unterfranken sind dazu übergegangen, Besuchsverbote auszusprechen - ausgenommen für todkranke, minderjährige oder betreute Patienten. In Kliniken wie dem Leopoldina in Schweinfurt oder die Uni-Klinik Würzburg gilt die 1/1/1-Regel - pro Patient ein Besucher für eine Stunde.

Weihnachten mal ganz anders

26. November 2020: Auch Weihnachten ist in Zeiten von Corona anders als üblich. Die meisten Weihnachtsmärkte werden für dieses Jahr abgesagt oder durch Alternativen ersetzt. Der Weihnachtsmarkt Würzburg findet beispielsweise in entzerrter Form statt - die Stände sind also verteilt in der Stadt.

Corona in Seniorenheimen

27. November 2020: Neben den Corona-Fällen in dem Würzburger Seniorenheim St.Nikolaus haben sich auch in anderen Einrichtungen Seniorinnen und Senioren mit Covid-19 angesteckt. Vor allem das Seniorenheim Fuchsenmühle in Ochsenfurt und das Pflegeheim in Großwallstadt waren betroffen.

Kurz vor Neujahr ist Impfstart

27. Dezember 2020: Erste Impfungen zum Schutz vor dem Coronavirus werden durch mobile Impfteams in Seniorenheimen an über 80-Jährige verabreicht.