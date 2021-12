Ein Jahr Corona-Impfungen in Oberfranken: Impfquote verschieden

Ein Jahr nach dem offiziellen Start der Impfkampagne sind in den meisten Landkreisen in Oberfranken mehr als 70 Prozent der Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Hinsichtlich der Quote gibt es aber zum Teil größere Unterschiede.

Coronavirus: Weitere Artikel und Hintergründe finden Sie hier.

Stadt und Landkreis Hof mit hoher Impfquote

Gut vorangekommen sind vor allem Stadt und Landkreis Hof, wo nach Angaben des Landratsamts mit inzwischen mehr als 76 Prozent der Bevölkerung (107.562 Personen) vollständig geimpft und bereits mehr als 44 Prozent (62.384) "geboostert" sind. Auch der Landkreis Lichtenfels verzeichnet mit mehr als 78 Prozent vollständig Geimpften (52.430) und mehr als 46 Prozent (30.845) die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben hohe Zahlen.

Impfquoten im Rest Oberfrankens

Niedriger ist die Quote der vollständig Geimpften demgegenüber in Stadt und Landkreis Coburg mit 69 Prozent (87.997) sowie in Stadt und Landkreis Bamberg mit 65 Prozent (145.954). Die Städte und Landkreise Bayreuth und Kulmbach liegen mit ihren Impfquoten von mehr als 71 Prozent (127.619) beziehungsweise rund 70 Prozent (49.599) dazwischen.

Vierte Corona-Welle lässt Impfquote wieder steigen

Im Frühling beziehungsweise Frühsommer hätten sich zunächst viele, ab dem Sommer dann jedoch deutlich weniger Menschen impfen lassen, berichten einige Landratsämter. Mit dem Anstieg der Inzidenzen in der vierten Welle und dem Beginn der Booster-Kampagne habe sich das jedoch geändert. Das Landratsamt Bayreuth verzeichnet seit Mitte November einen Anstieg der Auffrischungsimpfungen, "der noch anhält".

Spezielle Impfaktionen kommen gut an

Gut angenommen wurden nach Angaben mehrerer Landratsämter spezielle Impfaktionen in den verschiedenen Regionen, etwa das Impfen am Weißenstädter See im Landkreis Wunsiedel oder die Booster-Impfungen in einer Lichtenfelser Brauerei-Manufaktur. Laut Landratsamt Bayreuth seien auch die Kinderimpftage in der vergangenen Woche besonders gut angenommen worden.