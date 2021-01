Ein Jahr Corona: Die Zahlen im Zeitraffer

Am 27. Januar 2020 wird bei einem Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt. Der erste Fall, der in Bayern und in Deutschland bekannt wird. Heute ist dieser Tag genau ein Jahr her. BR24 und BRData geben im Zeitraffer-Video einen Rückblick auf die Entwicklung der Infektionszahlen in den bayerischen Städten und Landkreisen.

Von Tag zu Tag: Entwicklung der Pandemie anhand der 7-Tage-Inzidenz

Als täglichen Indikator wählen wir die sogenannte 7-Tage-Inzidenz. Sie gilt seit dem 6. Mai als Kenngröße bei der Einordnung lokaler Infektionsgeschehen.

💡 7-Tage-Inzidenz: Dieser Wert zeigt an, wie viele Menschen in einer Stadt oder einem Landkreis in einem Zeitraum von sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Um ihn vergleichbar zu machen, wird er pro 100.000 Einwohner angegeben. Berechnet wird er ganz einfach: Man addiert die täglich gemeldeten Neuinfektionen der vorangegangenen sieben Tage, teilt die Summe durch die Einwohnerzahl von Stadt oder Landkreis und multipliziert dies mit 100.000. Im Mai haben Bund und Länder die 7-Tage-Inzidenz als Richtwert für lokale Corona-Maßnahmen festgelegt.

Wichtig auch: Wir stellen die Zahlen nach Erkennungsdatum, nicht nach Meldedatum dar - deshalb beginnt das Video mit den ersten Dateneinträgen am 24. Januar 2020. Mehr zu den Daten unten.