Ein Jahr auf Bewährung - Urteil gegen Poolschlitzer gefallen

Im Laufe des Prozesses hat der Angeklagte sogenannte Poolschlitzer aus dem Raum Münnerstadt fast alle Fälle zugeben. Fast 50 Fälle waren angezeigt worden, in denen Plastikschwimmbecken mit einem scharfen Messer aufgeschlitzt wurden. Und das im Zeitraum zwischen 2009 und 2016. Viele Fälle sind deshalb schon verjährt. Nur 17 wurden heute zur Anklage gebracht. Der Angeklagte verstrickte sich ständig in Widersprüche. Zum Prozessauftakt gibt er gegenüber der Richterin nur einen Fall direkt zu. Einen anderen räumt er erst auf Nachfrage der Richterin ein. Im Verhör mit der Polizei kurz nach der Festnahme hatte er 20 bis 30 Fälle eingeräumt und sich selbst als Poolschlitzer zu erkennen gegeben.

Angeklagter wirkt schüchtern, fast ängstlich

Der Angeklagte wirkt im Amtsgericht Bad Kissingen schüchtern, fast ängstlich, als er den Gerichtssaal betritt und zwei Fernsehkameras ihn ins Visier nehmen. Ein junger Mann, 29 Jahre alt, gelernter Lagerist, der sich mit Gelegenheitsjobs als Zeitarbeiter durchschlägt. 2009 wurden die ersten Fälle in den Landkreisen Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld, Schweinfurt und Haßberge bekannt.

Gericht muss Poolschlitzer Fälle nachweisen

Die Aufgabe des Gerichts ist es, ihm 17 Fälle nachzuweisen, die meisten sind schon verjährt. Und das ist das große Problem, sagt Strafverteidiger Werner Weber. Denn ein erstes Geständnis gegenüber dem psychiatrischen Sachverständigen habe er später relativiert.

Psychiatrisches Gutachten

Laut dem psychiatrischen Gutachten ist der Angeklagte voll schuldfähig, hat aber einen "überschaubaren Intellekt", so sein Anwalt. Über sein mögliches Motiv ist sich sogar sein Verteidiger unsicher:

„Man kann herumrätseln, ob es die soziale Vereinsamung war. In ähnlichen Fällen haben die Leute eine geringe Frustrationstoleranz, die sich dann in Sachbeschädigungen entlädt wenn Probleme am Arbeitsplatz, in der Familie oder der Beziehung auftauchen.“ Werner Weber, Verteidiger

Motiv Zerstörungslust?

Gegenüber der Polizei hatte der Angeklagte angegeben, er sei wahllos herumgefahren und habe aus reiner Zerstörungslust gehandelt. Und die mediale Aufmerksamkeit habe ihn dann im Laufe der Zeit weiter angestachelt. Für die Betroffenen war der finanzielle Schaden oft nicht besonders hoch. Eine Geschädigte aus Bad Kissingen erzählt aber, dass sie nach dem Vorfall den Garten mit Lampen, Türen und Schlössern gesichert habe. In einem Fall in Ettleben im Landkreis Schweinfurt war der Sachschaden dagegen beträchtlich. 10.000 Liter Wasser aus einem Swimming-Pool flossen zum Teil in den Keller eines Nachbarn.