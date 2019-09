Ein Jahr Abschiebehalle am Flughafen München

Vor einem Jahr hat das Landesamt für Asyl und Rückführung in einer ehemaligen Halle für Flugzeuge, einem Hangar, am Flughafen München ein Abschiebegefängnis eingerichtet. 260 Personen sind seitdem dort gewesen - derzeit sind 19 von insgesamt 30 Plätzen belegt. Wirklich ausgelastet war die Haft-Einrichtung nicht. Und die Opposition hat noch mehr Kritik an der Einrichtung.

Teure Einrichtung

In einem Flugzeughangar am Münchner Airport - keine hundert Meter entfernt vom Rollfeld: In sechs Meter langen blauen Wohncontainern hat das bayerische Landesamt für Asyl und Rückführung vor einem Jahr ein Abschiebegefängnis eingerichtet.

Rechnet man Miete, Sicherheitspersonal, Verpflegung und medizinische Versorgung zusammen, hat die Einrichtung in den vergangenen zwölf Monaten 14,7 Millionen Euro gekostet. Pro Häftling pro belegter Nacht ergibt sich ein Betrag von gut 4.700 Euro.

"Einrichtung am Flughafen ist immens teuer"

AfD und FDP im Landtag kritisieren, dass die Einrichtung so hohe Kosten verursacht. Der Sprecher für Migrationspolitik der AfD in Bayern, Stefan Löw:

"Grundsätzlich stehen wir für Abschiebehaftanstalten, aber die Abschiebehaftanstalt am Münchner Flughafen sehen wir als ungeeignet." Stefan Löw, AfD

Auch der FDP-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Martin Hagen, hält andere Einrichtungen für besser geeignet als das Gebäude am Flughafen:

"Es gibt ja bestehende Abschiebeeinrichtungen, die auch genutzt werden können, es ist auch nicht so, dass die überbelegt wären im Moment. Aber diese spezielle Einrichtung am Flughafen ist einfach immens teuer und wir sehen ja auch, dass die Zahl der Leute, die dort untergebracht ist, überschaubar ist." Martin Hagen, FDP

Landesamt ist halbwegs zufrieden

Der Leiter des Landesamts für Asyl und Rückführung, Thomas Hampel, sieht zwar das Kosten-Problem, ist aber davon abgesehen zufrieden mit den Erfahrungen in den vergangenen zwölf Monaten:

"Wir haben natürlich erhebliche Kosten, Sicherheit ist im Einzelfall auch teuer, aber wenn wir jetzt ein Jahr zurückblicken, haben wir über 260 Personen in unserer Abschiebehafteinrichtung gehabt und aus der Praxis hören wir, dass sich diese Einrichtung gerade am Standort Flughafen sehr gut bewährt hat." Thomas Hampel, Landesamt für Asyl und Rückführung

Die SPD äußerte sich nicht zum Abschiebegefängnis am Flughafen. Und hat nach der Aussage einer Sprecherin keine Position dazu.

Grüne wollen anderen Ansatz

Die integrationspolitische Sprecherin der Grünen, Gülseren Demirel, fordert einen anderen Ansatz in der Migrationspolitik:

"Ich bin der Meinung, dass man das Geld viel sinnvoller in freiwillige Rückkehrprogramme stecken könnte – wo man dann die Menschen nicht kriminalisiert." Gülseren Demirel, Grüne

Offenbar sind auch dem Landesamt die Kosten zu hoch. Wenn der Mietvertrag Ende des Jahres ausläuft, will man ein anderes Gebäude beziehen – das deutlich weniger kosten soll.