Ein Impfzentrum pro Region: Auch in Hof wird es geschlossen

Nach neun Monaten und rund 84.000 Impfungen wird das große Impfzentrum mitten in Hof geschlossen. Ab dem 1. Oktober können sich die Menschen aus Stadt und Landkreis Hof dann im kleineren Impfzentrum in einer ehemaligen Textilfabrik in Helmbrechts eine Impfung gegen das Coronavirus verabreichen lassen.

Weniger Impfzentren in Bayern bis Ende April 2022

Damit erfüllt die Region Hof die Forderung von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Dieser hatte zuletzt verkündet, dass pro Landkreis und kreisfreier Stadt bis Ende April 2022 "in der Regel höchstens ein reduziertes stationäres Impfzentrum" betrieben werden soll.

Damit die mit 70 Prozent ohnehin schon überdurchschnittlich hohe Impfquote im Raum Hof – bayernweit liegt die Zahl für vollständig Geimpfte bei 62 Prozent – noch weiter steigt, können sich Interessierte zusätzlich zum Impfzentrum in Helmbrechts bei Ärzten und mobilen Impfaktionen nach wie vor gegen das Virus impfen.

Landkreis Hof: Impfzentrum Helmbrechts impft ohne Anmeldung

Das Impfzentrum Helmbrechts ist von montags bis freitags geöffnet, jeweils von 10.15 bis 14.15 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Impfungen sind auch ohne vorherige Anmeldungen möglich. Es werde hauptsächlich der Wirkstoff von Biontech/Pfizer verimpft, bei dem zwei Termine nötig sind, so eine Landkreissprecherin. Außerdem gebe es noch Restbestände des Impfstoffherstellers Johnson&Johnson für eine einmalige Impfung.