Ein Hirsch beschäftigt die Polizei in Zusmarshausen

Mehrere Anrufe haben bei der Polizei in Zusmarshausen im Landkreis Augsburg zu tierischen Ermittlungen geführt: Die Anrufer hatten einen Hirsch gemeldet, der an der Straße zwischen Reutern und Wörleschwang unterwegs war. Weil sich dort in der Nähe ein Wildgehege befindet, bestand zunächst der Verdacht, dass der Hirsch dort ausgebüxt war.

Hirsch war wohl auf Brautschau

Tatsächlich handelte es sich bei dem Hirsch laut Polizeiangaben aber nicht um ein Tier aus dem Wildgehege. Der männliche Damhirsch sei wohl wegen der weiblichen Tiere im Gehege in dessen Nähe unterwegs. Anrufer hatten berichtet, dass er bei herannahenden Fahrzeugen relativ gelassen stehen bleibe. Die Polizei bittet deshalb, vorsichtig an dem Tier vorbei zu fahren, wenn es auftaucht.