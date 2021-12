Ein Hausarzt für 6.000 Bürger: Ärzte und Landrat kritisieren KVB

Bei einem Krisengespräch wegen des akuten Hausarztnotstands im Bachtal im Landkreis Dillingen hat Landrat Leo Schrell die Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) dazu aufgefordert, das System dem Bedarf anzupassen, anstatt nur die blanken Zahlen zu berücksichtigen. Seit Jahren schon weise man die zuständigen Gremien darauf hin, dass es zu wenig Nachwuchs für die Hausärzte gebe. Geschehen sei bisher nichts, so der Landrat.

Ein Hausarzt für 6.000 Menschen – "drohende Unterversorgung"

In der Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein im Bachtal gibt es für mehr als 6.000 Menschen nur noch einen Hausarzt, nachdem zwei Mediziner in diesem Jahr gestorben sind und ihre Praxen in Bachhagel nicht von anderen Hausärzten übernommen wurden. Bachhagel liegt im KVB-Planungsbereich Lauingen – einer von zwei Planungsbereichen im Landkreis Dillingen. Ende November hat die KVB für diesen Bereich eine "drohende Unterversorgung" anerkannt und damit Fördergelder für neue Ärztinnen und Ärtze zugesagt. Ein Sprecher der niedergelassenen Ärzte im Landkreis Dillingen kritisierte allerdings, die Reaktionszeit sei viel zu lang. Er forderte sofort greifende Notfallpläne für solche Situationen – wie beispielsweise im Katastrophenschutz üblich.

Ärzte erwarten weitere leere Praxen im Landkreis Dillingen

Damit die Kassenärztlichen Vereinigung offiziell eine "Unterversorgung" feststellt, darf eine Region nur zu 75 Prozent versorgt sein. Dann wäre die KVB verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten eine Lösung zu finden. Dass deshalb nur eine "drohende Unterversorgung" attestiert wurde, kritisiert Landrat Schrell als völlig unrealistisch. Bereits vor dem Tod der beiden Ärzte aus dem Bachtal seien umliegende Praxen überlastet gewesen, bestätigte auch der Sprecher der Ärzte im Landkreis Dillingen. Dabei sei zu erwarten, dass es noch schlimmer komme: Allein in diesem Landkreis müssten in den nächsten beiden Jahren etwa 15 Medizinerinnen und Mediziner in Hausarztpraxen ersetzt werden.

Landrat und Hausärzte fordern schnelle Vorsorge

Landrat Schrell und die niedergelassenen Hausärzte sind sich einig, dass jetzt vorgesorgt werden müsse. Denn bis ein Hausarztsitz neu besetzt werden kann, dauert es: Mehrere Gremien sind involviert. Und: Ein Hausarzt im Landkreis Dillingen muss vergleichsweise viele Patienten versorgen. Das liegt an den Vorgaben des Gemeinsamen Bundessausschusses von niedergelassenen Ärzten, Kliniken und Krankenkassen. Die Zahl der Patienten hängt ab vom Alter und vom Gesundheitszustand der Menschen in einem Planungsbereich ab. Je jünger und gesünder die Menschen in einem Planungsbereich sind, desto weniger Hausärzte werden im Versorgungsatlas der Kassenärztlichen Vereinigung vorgesehen. Umgekehrt bedeutet das, mehr Patienten pro Praxis. Der Sprecher der niedergelassenen Ärzte im Landkreis sieht darin einen Standortnachteil. "Warum sollten junge Ärzte sich dann gerade hier niederlassen?", gibt er zu bedenken.