Ein Haus, eine Familie, vier Autos: ÖPNV-Frust in Niederbayern

Außerhalb der Ferienzeit könnte in Oberroning im Landkreis Landshut schnell der Eindruck entstehen, dass der Ort perfekt öffentlich angebunden ist. Zwar leben hier nur gut 200 Menschen, zwei Schulen sorgen aber für regen Busverkehr, vor allem in den Stoßzeiten. Wie es hier wirklich um die Mobilität steht, zeigt das Beispiel von Familie Köckritz – und zwar bildlich. Manja Köckritz lebt mit ihrem Mann und den beiden erwachsenen Kindern in einem Haus am Rand von Oberroning. Vor dem Haus: Vier Autos.

Familie ist auf das Auto angewiesen

"Es gibt hier absolut nichts, keinen Bäcker, keinen Metzger und keine anderen Einkaufsmöglichkeiten", erzählt Manja Köckritz. Öffentlichen Verbindungen in größere Städte, nach Landshut zum Beispiel, gebe es auch nicht. Deswegen sei alles, was außerhalb der eigenen vier Wände stattfinde, mit dem Griff zum Autoschlüssel verbunden: "Es geht schlicht nicht anders, wir sind einfach auf das Auto angewiesen. Und zwar wir alle."

Oberroning ist für die Familie lediglich der private Knotenpunkt. Von hier schweifen Eltern und Kinder jeden Tag in alle Richtungen aus. Manja Köckritz zu ihrem Job als Verkäuferin, ihr Mann, der in Neustadt an der Donau als Controller arbeitet und die Kinder, die für Arbeit und Schule nach Landshut müssen. An der finanziellen Entlastung, die das 9-Euro-Ticket angesichts steigender Energiekosten mit sich bringen soll, könne ihre Familie nicht teilhaben, sagt Manja Köckritz. Und auch die Spritpreisbremse würde sich nur mäßig auf die Haushaltskasse auswirken, zu sehr sind die Preise im letzten Jahr angestiegen.

Vorwurf: Politik denkt zu wenig an die Landbevölkerung

Die Politik denke zu wenig an die Landbevölkerung, findet Köckritz: "Das 9-Euro-Ticket hilft den Städtern, die sowieso schon alles vor der Nase haben. Die können jetzt die nächsten drei Monate beinahe kostenfrei pendeln." Die Menschen auf dem Land hätten hingegen einmal mehr das Nachsehen. Gäbe es Alternativen, wäre sie sofort zum Wechsel auf Bus oder Bahn bereit: "Das gilt nicht nur für mich. Es gibt viele ältere Menschen hier am Ort, die würden sich ebenfalls eine bessere Anbindung wünschen."

Studie: Schlechte ÖPNV-Anbindung im Landkreis Landshut

Der Landkreis Landshut zählt bundesweit zu den zehn Landkreisen, die am schlechtesten mit öffentlichen Verkehrsmittel erreichbar sind. Das geht aus einer Studie des Bündnisses "Allianz pro Schiene" hervor. Der Anteil der Bevölkerung, der maximal 600 Meter von einer Bushaltestelle oder bis zu 1.200 Meter von einem Bahnhof mit mindestens 20 Abfahrten am Tag wohnt, beträgt rund 50 Prozent. Dem Rest ergeht es wie Manja Köckritz: Nirgends sei der Nahverkehr so weit weg von den Menschen wie in Ostbayern, bilanzierte "Allianz pro Schiene"-Chef Dirk Flege im vergangenen Jahr.

Ob sie sich das 9-Euro-Ticket kaufen wird? Köckritz ist sich da noch unsicher. Vielleicht, um mit ihrer Tochter zusammen Ausflüge zu machen. Doch auch die würden dann im Auto beginnen. Anders ist der nächste Bahnhof nicht zu erreichen.