Ein Hauch von Hollywood: Komparsen in Marktredwitz gesucht

Der Film "Plan A" basiert auf einer wahren Geschichte und spielt nach dem Zweiten Weltkrieg. Dafür sucht das Filmteam von "Getaway Pictures" und "Jooyaa Filmproduktion" 150 bis 200 Komparsen und Kleindarsteller.

Frauen bis 1,70 Meter, Männer bis 1,80 Meter

Weil es sich hier um historische Kostüme handelt, die getragen werden, sollen Frauen zwischen 16 und 70 Jahren sich nur mit einer Köpergröße bis 1,70 Meter bewerben. Für Männer gilt auch das Alter zwischen 16 und 70 Jahren und eine Größe bis 1,80 Meter.

Castings im historischen Rathaus

Das nächste Casting findet am kommenden Freitag (04.10.19) von 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr statt und am Samstag (05.10.19) zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr. Das Komparsen-Casting findet im historischen Rathaus in Marktredwitz am Markt 29 statt. Bei den Dreharbeiten, die am 21. Oktober beginnen, wird unter anderem in Marktredwitz, im Brandner Schloss, in Neusorg, in Marktleuthen, in einigen weiteren Ortschaften und an zahlreichen Drehorten in der Natur gefilmt werden.

Eine emotionale Geschichte mit Action und Nervenkitzel

Im Film "Plan A" spielen unter anderem August Diehl (Inglourious Basterds), Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049) und Nikolai Kinski (Sohn von Klaus Kinski) mit. Zum Inhalt des Films wollen die Produzenten – unter ihnen Minu Barati – noch nicht viel verraten. Nur so viel: Es dreht sich um eine emotionale Geschichte, mit Nervenkitzel und Action. Demnach trifft eine Gruppe Überlebender des Holocaust auf eine britische Spezialeinheit, die versucht, einen tödlichen Plan umzusetzen. Es gehe um Rache, Gerechtigkeit und Moral.

Filmstadt Marktredwitz

Marktredwitz mausert sich zur Filmstadt: Es war Drehort für die Serie "Arthurs Gesetz" mit Jan Josef Liefers und wurde danach zum zweitbesten Drehort des Jahres 2018 in Bayern ausgezeichnet. Nun wird ein internationaler Film hier gedreht.