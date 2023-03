Ein halbes Leben Galeria-Karstadt – und dann?

Seit über 30 Jahren arbeitet Sonja Münzer als Einzelhandelskauffrau bei Galeria-Karstadt im Franken-Center. Sie ist in Langwasser aufgewachsen, hat 1992 hier ihre Ausbildung, gemacht. Heute ist sie Leiterin für den Bereich Warenservice. Dort sorgt sie dafür, dass die Waren an ihrem Platz stehen und am Ende bei den Kunden ankommen. Sie dachte lange, sie würde hier in Rente gehen.

Mitarbeiterinnen sahen Aus kommen

Trotzdem kommt für Sonja Münzer das geplante Aus nicht überraschend: "Ich bin enttäuscht, ich bin richtig wütend, weil sie es noch nicht mal probiert haben. Die haben kein Herzblut reingesteckt, nichts verändert und treffen dann so eine Entscheidung. Das finde ich schon bitter", schimpft Sonja Münzer über die Entscheidungsträger.

85 Beschäftigte sind betroffen

Von der bevorstehenden Schließung in Langwasser sind rund 85 Beschäftigte betroffen, viele sind Kolleginnen von Sonja Münzer. Sie sind fassungslos, haben Angst vor der Zukunft. So zum Beispiel Doris Braun. Die Dekorateurin sagt: "Ich werde wahrscheinlich auf der Strecke bleiben, weil ich alleine bin. Ich muss alles bezahlen, meine Medikamentenkosten sind so hoch, das es von einem Arbeitslosengeld nicht ausreichen würde." Auch Antje Schmeiser aus der Abteilung Parfum und Kosmetik betont, die Filiale habe "ganz viele alleinstehende Frauen, Alleinerziehende mit Kindern, wir haben verwitwete, wir haben Geschiedene. Die sind einfach auf den Job angewiesen", so Antje Schmeiser.

"Das ist wie ‘ne Familie, nach 34 Jahren. Es gab Höhen und Tiefen und jetzt stehen wir wieder da und müssen drum kämpfen." Rosemarie Asic, seit 34 Jahren in der Filiale in Nürnberg-Langwasser

Aufgeben ist keine Option

Die Beschäftigten geben noch lange nicht auf, sie kämpfen um ihren Galeria-Karstadt in Langwasser. Damit diese Filiale erfolgreich bestehen bleiben kann, müsste sich aus Sicht der Verkäuferinnen aber einiges ändern. Katharina Lorenz, Betriebsratsvorsitzende der Filiale in Nürnberg-Langwasser, sagt, dass dazu die Beschäftigten angehört und langfristige Konzepte erarbeitet werden müssten. Außerdem müsse der Konzern die Mitarbeiter in Zukunft als das Wertvollste und nicht als Kostenfaktor ansehen.

Mitarbeitende hoffen auf Rettung

Sonja Münzer und ihr Team hoffen noch auf Rettung, dass die bevorstehende Schließung irgendwie abgewendet werden kann. Trotzdem fühlt sie sich von den Galeria-Karstadt-Chefs im Stich gelassen. "Verraten und über den Tisch gezogen. Und ich dachte eigentlich, Menschlichkeit bekommt jeder in die Wiege gelegt, aber man täuscht sich", sagt die 47-Jährige.

Modekette Aachener als Hoffnungsschimmer

Die rund 85 Beschäftigten der Galeria-Kaufhof-Filiale in Langwasser demonstrieren derzeit, für den Erhalt ihrer Filiale. Letzte Woche wurde bekanntgegeben, dass 47 Warenhäuser geschlossen werden sollen, diese Woche dann ein Hoffnungsschimmer: Die Modekette Aachener würde die Galeria-Karstadt-Filialen in Coburg und Nürnberg-Langwasser anmieten, zu einem "Department-Store" umbauen und die betroffenen Mitarbeiter übernehmen.

Mitarbeiterinnen wollen Warenhaus, statt Modehaus

Doch einige Mitarbeiterinnen wollen das gar nicht. Sie wollen ihr Karstadt-Haus, so wie es ist. "Das ist ja ein Modehaus, wir wollen aber unser Warenhaus behalten. Das Langwasser-Karstadt-Galeria bestehen bleibt. Und wir lassen uns nicht unterkriegen, wir werden weiterkämpfen, egal wie es ausgeht!", sagt Sonja Münzer.