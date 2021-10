Glückliches Ende für Julia nach zwei Tagen und Nächten im Wald

"Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt bestätigen, nach allem, was wir jetzt wissen, dass wir sie gefunden haben." Es sind die erlösenden Worte, auf die alle gewartet haben. Florian Beck, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz, steht vor einem blau-weißen Absperrband vor einer Reihe von Journalistinnen und Journalisten, Kameras sind auf ihn gerichtet, Mikrofone. Der Polizeisprecher ist erleichtert: "Alle hat bis zur letzten Minute die Hoffnung getragen. Jetzt: unfassbar."

Nicht mehr vom Spielen zurückgekehrt

Es ist das langersehnte Aufatmen nach einer tagelangen Suche nach der achtjährigen Julia. Sie war bei einer Wanderung mit ihrer Familie am Berg Cerchov im Grenzgebiet der Oberpfalz zu Tschechien vom Spielen mit ihrem Bruder und ihrem Cousin nicht mehr zurückgekehrt. Daraufhin begann eine großangelegte Suchaktion. Tag und Nacht suchten rund 1.400 Einsatzkräfte aus Deutschland und Tschechien gemeinsam nach der Vermissten.

"Lebensbedrohliche Gefahr": Temperaturen um Gefrierpunkt

Als Julia, die mit ihrer Familie aus Berlin Urlaub im Oberpfälzer Wald machte, auch nach der zweiten Nacht noch immer nicht gefunden war, häuften sich die Sorgen um das Überleben der Achtjährigen. In der Nacht sanken die Temperaturen im Wald bis zum Gefrierpunkt. Am Morgen sammelte sich bereits Raureif auf den Gräsern. Gegen die Kälte hatte Julia nur ihre Jacke und ein Halstuch. Die Polizei sprach angesichts der Umstände von einer "lebensbedrohlichen und ernstzunehmenden Gefahr" für das vermisste Kind. Ohne Essen oder Trinken irrte Julia zwei Tage und zwei Nächte durch den Oberpfälzer Wald.

Mädchen irrt kilometerweit im Wald umher

Dass sie erst nach zwei Tagen gefunden wurde, liegt möglicherweise auch an der Distanz, die Julia in dieser Zeit zurücklegte. Zwischen dem Gipfel des Bergs Cerchov und dem tschechischen Ort Ceska Kubice, wo die Achtjährige am Dienstagnachmittag gefunden wurde, liegen fast neun Kilometer. Das ist aber nur der direkte Weg, den die Achtjährige wohl nicht genommen hat. Bei ihrem Weg talwärts ist sie wahrscheinlich noch weiter gelaufen.

Förster findet unterkühltes Mädchen

Es war ein Förster, der Julia schließlich im Wald in der Nähe von Ceska Kubice fand. Sie sei unterkühlt gewesen, aber unverletzt, so Florian Beck vom Polizeipräsidium Oberpfalz. Julia sei zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden. Ihre Eltern machten sich auf den Weg dorthin. Florian Beck vom Polizeipräsidium Oberpfalz bat in diesem Zusammenhang um Rücksichtnahme auf die Familie: "Wir bitten darum, die Privatsphäre der Familie zu beachten. Die brauchen sie jetzt einfach. Geben wir ihnen die Zeit", so Beck.

Großaufgebot von Rettungskräften suchte nach Julia

Im gleichen Zuge bedankte sich Beck bei allen an der Suche Beteiligten: "Es ist unglaublich, wie viel Anteilnahme hier stattgefunden hat. Die Hoffnung wurde nicht aufgegeben." Rund 1.400 Einsatzkräfte aus Tschechien und Deutschland waren beteiligt. Außerdem waren 115 Suchhunde, Polizeihubschrauber und Drohnen im Einsatz. Auf deutscher Seite halfen bayerische Feuerwehren, das Technische Hilfswerk und die Bergwacht. Zudem unterstützten Reiterstaffeln die Suche, ebenso Förster und Mitarbeitende des Nationalparks Böhmischer Wald, die sich im unwegsamen und teils felsigen Terrain auskennen.