Ein Genossenschafts-Kino für Kitzingen: Das Roxy ist wieder da

Nach einem Sektempfang mit geladenen Gästen war es soweit: Der erste Film im neuen Roxy lief über die Leinwand. Gezeigt wurde der Spielfilm "Vorne ist verdammt weit weg" mit dem Würzburger Kabarettisten Frank-Markus Barwasser. Regisseur Thomas Heinemann war eigens aus München angereist, um die Wiederauferstehung des ehrwürdigen Roxy-Kinos zu feiern.

Große Multiplex-Kinos zogen dem Kitzinger Roxy das Publikum ab

Im Jahr 2007 war das Roxy nach fünf Jahrzehnten geschlossen worden, weil die großen Multiplex-Kinos in Dettelbach (Landkreis Kitzingen) und Würzburg viele Zuschauer weggelockt hatten. Die damalige Besitzerin Anneliese Kamm-Gerstmeier wollte das Kino nicht mehr verpachten. Ihr Mann Fritz Gahler hatte das Roxy 1956 in Kitzingen eröffnet. Seinerzeit gab es noch drei weitere Kinos in Kitzingen. In den 1980ern begann dann das große Kinosterben.