Ein Gasthaus im Spessart: Essen-To-Go und trotzdem nachhaltig

Bunte Vielfalt, die sich sehen lässt

Der Aufruf machte schnell die Runde und schon am selben Abend lagen in der großen Truhe vor dem Restaurant fast 50 Teller. Und so ging es weiter. Kleine, große, tiefe, flache, rote, gelbe, geblümte, gestreifte: Mittlerweile haben die Pumms in den Küchenregalen und Schubladen des Restaurants Schwarzkopf mehrere hundert gespendete Teller stehen. Und auf denen richtet Stefan Pumm die To-Go-Speisen dann an. Bei einer Bestellung achtet er nicht darauf, gleichfarbige zu nehmen - im Gegenteil: "Ich mach das schön bunt. Die sollen ja sehen, was alles da ist!" Eingepackt werden die Teller dann jeweils in lebensmittelechtes Papier, das die Gerichte gut warm hält. Nach dem Essen bringen die Kunden die bunten Teller wieder zu den Pumms zurück, damit der Kreislauf weitergehen kann.

Vor Wiedereröffnung Auflagen abwarten

Anja und Stefan Pumm wissen noch nicht, ob sie am 18. Mai, gemäß der Lockerungsmaßnahmen der Bayerischen Staatsregierung für die Außengastronomie, wieder ihren Biergarten öffnen. Und auch über die Öffnung ihres Restaurantbetriebs am 25. Mai sind sie sich noch nicht sicher. Dazu wollen sie zunächst die Auflagen abwarten, die beschlossen werden. Denn Stefan Pumm bezweifelt, dass die Auflagen wirtschaftlich sind: "Wenn wir dann investieren müssen, um die Hygieneauflagen zu erfüllen, außerdem wieder Personal brauchen, gleichzeitig aber weniger Gäste da sind, dann machen wir vielleicht einfach mit dem To-Go-Angebot so weiter wie bisher."