Ein Freispruch und ein Schuldspruch im Passauer Erpressungsfall

Überraschende Wende im Prozess um versuchte Erpressung im Passauer Nachtleben: Die Richter am Amtsgericht haben heute (06.07.) den angeklagten Passauer Szene-Gastronom (48) freigesprochen. Sein mutmaßlicher Kompagnon hingegen, ein ehemaliger Türsteher (46), wurde zu einer Gefängnisstrafe von anderthalb Jahren verurteilt.

War die Erpressung inszeniert?

Es war ein Prozess, der sich um die Rivalitäten unter Passauer Bar-Betreibern drehte. Es ging um Neid und einen möglichen Komplott. Im Zentrum stand eine Frage: Gab es eine Erpressung oder wurde die Erpressung von dem mutmaßlichen Opfer (31), das bereits zwölf Vorstrafen hatte, inszeniert?

Geldübergabe von 70.000 Euro

Fest stand: Es gab im Herbst eine Geldübergabe von 70.000 Euro auf Passaus Hängebrücke, bei der die Polizei einen der Angeklagten, den ehemaligen Türsteher, festnahm. Außerdem hörte die Polizei zuvor das Telefonat zwischen Opfer und Türsteher ab, in dem der Treffpunkt sowie die Geldübergabe ausgemacht wurden.

Türsteher hatte Geldprobleme

"Auch, wenn es überraschen mag, dass wir nur Einen verurteilen. Der Türsteher hat das Ruder übernommen", begründete der vorsitzende Richter das Urteil. Nicht alles, was er machte, könne automatisch auch dem Gastronomen zugeschrieben werden. Der hätte kein Motiv für eine Erpressung gehabt. Der Türsteher hingegen schon: Geldsorgen. Die beiden Verteidiger hatten auf Freispruch plädiert.

Verurteilter geht wohl in Berufung

Der Rechtsanwalt des Verurteilten, Sebastian Kahlert, kündigte an, in Berufung gehen zu wollen. "Ich halte das Urteil für inhaltlich falsch und juristisch unrichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass - mit dieser Begründung und mit diesen Zeugenaussagen - man dieses Urteil so halten kann. Eine gemeinschaftliche Erpressung anzuklagen und dann einen der beiden freizusprechen und den anderen zu einer unbedingten Freiheitsstrafe zu verurteilen, überrascht mich."

Angeblicher Deal der drei Männer

Die Staatsanwaltschaft hatte für beide Freiheitsstrafen gefordert, in dem Fall des 48-Jährigen zur Bewährung ausgesetzt. Für sie gab es einen Deal, der so ausgesehen haben soll: Die beiden sollen dem 31-Jährigen angeboten haben, der Polizei Erinnerungslücken in einem laufenden Verfahren vorzuspielen, wenn er ihnen 70.000 Euro zahle. Die Polizei ermittelte bereits gegen den 31-Jährigen. Der Gastronom hatte ihn angezeigt: Wegen Bedrohung.

Polizei war bei Geldübergabe vor Ort

Der 31-Jährige hatte dem 48-Jährigen im Streit gedroht, ihn zu töten – in seiner Bewährungszeit. Mit den 70.000 Euro könne er sich die Freiheit erkaufen, so die Überlegung. Doch die Übergabe platzte: Das Erpressungsopfer hatte sich an die Polizei gewandt. Die Beamten griffen bei der Geldübergabe zu und nahmen den 46 Jahre alten Türsteher fest.

Der Gastronom beteuerte im Gericht mehrfach, dass es so eine Vereinbarung nicht gegeben habe, und zeigte sich über seinen Freispruch erleichtert.