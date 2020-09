Ein fränkischer Winzer mit armenischen Wurzeln

Drei Weißweine, ein Secco, ein Spätburgunder. Das ist das Portfolio des ersten eigenen Weinjahrgangs von Garnik Harunyan. Der 26-Jährige ist gebürtiger Armenier, lebt in Würzburg und arbeitet nach einer Winzerausbildung in Veitshöchheim hart an seinem Traum: ein Leben als fränkischer Weinproduzent mit armenischen Wurzeln.

Aufgewachsen an der "Wiege des Weinbaus"

Garnik Harunyan stammt aus Bergkarabach im Südosten des Kleinen Kaukasus. Die Region ist eine umstrittene Konfliktzone zwischen Armenien und Aserbaidschan und: Sie liegt an der Wiege des Weinbaus. Über 6.000 Jahre reicht die Weintradition in Armenien zurück. "Die Menschen in Armenien trinken sehr gerne Rotwein", erzählt Garnik. "Vor allem Rebsorten, die es in Deutschland nicht gibt. Ich wusste natürlich von dieser Tradition, ich habe mich dafür interessiert und Wein mochte ich auch. Aber von Weinbau hatte ich noch keine Ahnung."

Ausbildung an der LWG Veitshöchheim

Als der junge Mann vor sieben Jahren mit seiner Familie nach Deutschland kommt, erst nach Nürnberg, dann nach Würzburg, steht für ihn fest: Er will so schnell wie möglich die Sprache lernen und eine Ausbildung beginnen. Wenn möglich, als Winzer. "Mich hat der ganze Prozess interessiert, vom Weinberg in den Keller bis zur Vermarktung. Und ich wollte etwas machen, wo ich auch in der Natur bin."

An der Würzburger Kolping-Akademie lernt er Deutsch und findet einen Ausbildungsplatz an der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim. "Das war am Anfang wirklich schwierig, zum Beispiel in der Berufsschule, mit den ganzen Fachbegriffen", erzählt Garnik Harunyan. "Aber ich habe es geschafft. Auch die Prüfung in Weinpräsentation".