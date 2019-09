Ein Fest für Oma und Opa: Bayern führt "Großelterntag" ein

Der erste "Großelterntag" wird laut Staatskanzlei in gut einem Monat "gemeinsam mit Familien aus ganz Bayern mit einem erlebnisreichen Familienfest in München" gefeiert. "Oma und Opa haben im Familienleben eine ganz entscheidende Rolle inne", hieß es zur Begründung. "Sie unterstützen im Alltag, beispielsweise bei der Kinderbetreuung, geben ihr wertvolles Wissen und ihre Lebenserfahrung an die nächsten Generationen weiter." Ihr Einsatz für die Familie könne daher nicht hoch genug geschätzt werden.

Die Initiative für den "Großelterntag" in Bayern sei von Ministerpräsident Söder ausgegangen, berichtete Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach der Kabinettssitzung. "Eine wirklich sympathische und wichtige Entscheidung." Bayern habe als erstes Bundesland einen solchen Ehrentag, sagte Herrmann und und verglich diesen mit dem Muttertag. Auch in anderen Ländern gibt es bereits einen Tag zu Ehren der Großeltern - etwa in Polen, Italien, Spanien oder der Schweiz.

Rinderspacher kritisiert "Symbolpolitik"

Für den SPD-Landtagsabgeordneten Markus Rinderspacher ist der "Großelterntag" allerdings lediglich Symbolpolitik. Den Senioren in Bayern seien Investitionen in altersgerechte Wohnungen, Barrierefreiheit im öffentlichen Raum oder Mehrgenerationenhäuser wichtiger, teilte Rinderspacher via Twitter mit.