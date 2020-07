Ein Ferkel als Star in der Hundeschule

Tiertrainerin Mica Köppel steht in der Halle ihrer Hundeschule und ruft laut den Namen ihres Schweins: "Miracoli!" Auf einen Namen zu hören, fällt manchen Hunden schwer, für das Schwein ist das kein Problem. Es kommt angesaust und bekommt als Belohnung ein Stückchen Gemüse.

Miracoli ist ein nordamerikanisches Minischwein, knapp fünf Monate alt und der neue Star im Hundezentrum von Mica Köppel.

Im Kreis rennen, Slalom laufen und Klaue geben

Das tägliche Trainingsprogramm absolviert Miracoli zusammen mit den Hunden. Sie flitzt auf Kommando im Kreis, läuft Slalom und gibt sogar Pfote, bzw. Klaue. Schweinemama Köppel ist saumäßig stolz auf Miracoli. Eben ein Wunder wie der Name schon sagt. "In ihrem Hunderudel ist sie ein kleiner Streber. Das was sie jetzt kann, kann ein Hund bei mir, der ja auch sofort zu lernen anfängt, mit einem knappen Jahr und sie ist jetzt fünf Monate. Das Besondere ist, dass sie die Wortkommandos so gut kann", sagt Köppel.

Schlau, reinlich und empathisch

Forscher gehen davon aus, dass Schweine mehr Kommandos lernen können als Hunde. Sie sind also keineswegs "dumme Schweine", eher "Intelligenzborsten", halt schlau wie Sau. Schweine sind außerdem reinlich. Sie wälzen sich zwar in Schlammkuhlen, das hat aber einen guten Grund: Die Verdunstungskälte, die durch die Feuchtigkeit auf der Haut entsteht, sorgt für Abkühlung. Außerdem haben sie einen sehr guten Geruchssinn, Menschen sind im Vergleich zu ihnen eher geruchsblind. Für Artgenossen empfinden sie womöglich sogar Empathie. Anspruchsvolle Tiere eben.

Appell der Trainerin: "Gut überlegen, ob man sich ein Minischwein zulegen sollte."

Tiertrainerin Köppel bittet jeden, der darüber nachdenkt, sich ein Minischwein zuzulegen, "sich das wirklich sehr gut zu überlegen". Man brauche auch eine Genehmigung. "So ein Schwein wird 13 bis 15 Jahre alt. Es hat natürlich auch Bedürfnisse, denen man gerecht werden sollte", sagt Köppel. Es gebe außerdem viele Qual-Zuchten und viel Betrug auf dem Markt. Davor wolle sie warnen.

Kein Neid bei den Hunden

Die Hunde haben Miracoli sofort in ihr Rudel aufgenommen, wie Tiertrainierin Köppel sagt. Bellen kann das Minischwein zwar noch nicht, aber um auch das noch zu lernen, ist es genau am richtigen Platz.