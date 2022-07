Ein Erzengel im Aufzug: Michelsberger Kloster wird saniert

Das Michelsberger Kloster aus dem 11. Jahrhundert soll bis 2030 aufwendig saniert werden. Dabei müssen auch die Skulpturen genau untersucht und restauriert werden. Pünktlich um acht Uhr beginnt für Jonas Rieger, Steinmetzmeister und Bildhauer aus Bamberg, und sein Team eine besondere Mission. Sie sollen den Erzengel Michael, Schutzpatron der Kirche, restaurieren. Die Skulptur muss deshalb aus mehr als 30 Metern sicher auf den Boden transportiert werden.

Skulptur des Erzengels aus dem 17. Jahrhundert

Die Skulptur des Erzengels Michael stammt aus dem 17. Jahrhundert. Sie wurde von dem bekannten Bildhauer Johann Nikolaus Resch aus Sandstein gefertigt, erzählt Rudolph Spangel, Bauleiter am Michelsberger Kloster. Dadurch, dass die Skulptur in einem Windkanal steht, bestehe die Gefahr, dass Teile des Sandsteins abbrechen.

Erzengel hat zahlreiche Risse

Mit einem Aufzug fährt Steinmetzmeister Jonas Rieger zur Giebelbekrönung der Kirche. In schwindelerregender Höhe hat der Steinmetzmeister mit seinen Kollegen schon mehrere Tage an der Skulptur des Erzengels gearbeitet. Sie wurde gesichert und von der Halterung gelöst. Nun muss das Kunstwerk unversehrt in die Werkstatt gelangen, ohne das Teile abbrechen, so Rieger. Die alte Skulptur hat inzwischen zahlreiche Risse. Im Extremfall könnte die Figur abstürzen oder Bruchstücke würden runterfallen, erklärt Rieger. "Die Schwierigkeit ist es nun, die Figur unversehrt in den Aufzug zu bekommen, weil da eine kleine Kante ist."

Skulptur wird mit Aufzug zum Boden befördert

Der Steinmetzmeister und seine Kollegen bauen eine kleine Rampe auf, um die Höhendifferenz zwischen der Figur und dem Aufzug auszugleichen. Mit großer Vorsicht schieben sie langsam die rund 550 Kilogramm schwere Skulptur über die Schwelle in den Aufzug. Die Skulptur des Erzengels Michael wird zum ersten Mal seit ihrer Entstehung wieder auf den Boden befördert. Der Steinmetzmeister Jonas Rieger lächelt erleichtert. Das Kunstwerk wird auf einen Lkw verladen und gesichert. "Wir fahren jetzt extrem langsam in die Werkstatt", so Rieger.

Restauration an der Hülle des Michelsberger Klosters dauert Jahre

In den kommenden Monaten wird die Skulptur mit dem Landesamt für Denkmalpflege untersucht und restauriert. Die Erkenntnisse sollen bei der Restauration der anderen Skulpturen am Kloster helfen. Nach einigen Monaten wird der Erzengel Michael dann wieder als Schutzpatron des Klosters im neuen Glanz erstrahlen.

Die Instandsetzung der Figuren ist ein Teil der von 2009 bis zum Jahr 2030 laufenden Gesamtsanierung der Klosteranlage am Michaelsberg mit Kosten von insgesamt rund 80 Millionen Euro.